Wagniskapital Deutsche und europäische Start-ups erhalten deutlich weniger Geld

Berlin Der Druck in der Start-up-Branche hat sich noch mal verschärft. Das zeigt der aktuelle Bericht des Risikokapitalgebers Atomico. Demnach steht den deutschen und europäischen Start-ups deutlich weniger Geld zur Verfügung. Das in Deutschland in Jungfirmen investierte Wagniskapital dürfte im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurückgehen, wie Atomico auf Basis vorliegender Daten hochgerechnet hat.

Damit schlugen sich die deutschen Start-ups allerdings noch besser als ihre britischen und französischen Pendants, die mit 57 beziehungsweise 55 Prozent weniger Zuschüssen auskommen mussten.

Angesichts der anhaltenden Wirtschaftsschwäche und Zinswende sind Wagniskapitalgeber inzwischen deutlich zurückhaltender als noch in der Coronakrise, als – angeschoben von der Nullzinspolitik und dem Zwang zur Digitalisierung – hohe Summen flossen. Das hat Konsequenzen: Finanzierungsgespräche ziehen sich inzwischen in die Länge oder enden ergebnislos, was wiederum zu Insolvenzen wie jüngst beim Kältetechnik-Start-up Efficient Energy führt.

Atomico geht davon aus, dass in Europa in diesem Jahr insgesamt 51 Milliarden Dollar in Start-ups fließen, was weniger als der Hälfte der 2021 erzielten Summe entspricht. Weniger als ein Fünftel, also neun Milliarden Dollar, dürfte deutschen Firmen zur Verfügung stehen.

Gute Chancen, trotzdem an Geld zu kommen, haben Start-ups, die im Bereich generative Künstliche Intelligenz (KI) unterwegs sind. Inzwischen fließen 35 Prozent der KI-Finanzierungen in diesen speziellen Sektor und damit deutlich mehr als vergangenes Jahr, als der Anteil bei fünf Prozent lag. Diese Veränderung dürfte in erster Linie der Hype um das Sprachmodell ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI ausgelöst haben.

Im Pandemiejahr 2021 wurde in Europa nicht nur beim Wagniskapital ein Rekord aufgestellt, sondern auch bei den sogenannten Einhörnern. 105 Start-ups wurden nach Finanzierungsrunden mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. In Deutschland zählen dazu Flix Mobility und Celonis aus München sowie Trade Republic aus Berlin. Im vergangenen Jahr kamen noch 31 Einhörner hinzu.

>> Lesen Sie hier dazu mehr: Start-up-Finanzierungskrise: Ableger von Konzernen könnten helfen

In diesem Jahr hingegen nahmen bisher erst zwei Start-ups diese Hürde. Beide sind im Bereich Künstliche Intelligenz tätig. Dazu zählt der Online-Übersetzer DeepL aus Köln, der Anfang des Jahres eine neue Runde stemmte, an der sich auch Atomico beteiligte.

Das zweite neue Milliarden-Start-up ist Quantexa aus London. Die Datenanalysefirma erlangte nach einer vom Singapurer Staatsfonds GIC angeführten Geldspritze im April den Einhorn-Status.

Ende 2022 zählte Atomico noch 352 Milliarden-Start-ups in Europa. Ob diese Zahl weiterhin so hoch ist, wurde im Zwischenbericht nicht erhoben. Firmen wie die Gewächshäuserfirma Infarm sind in der Krise allerdings längst wohl wieder aus der Liste herausgefallen. Das gilt auch für den Schnelllieferdienst Gorillas, der vom Konkurrenten Getir aufgekauft wurde.

Viele Start-ups schrecken inzwischen davor zurück, ihre im Rahmen von Finanzierungsrunden erzielten Bewertungen bekannt zu geben. Denn häufig müssen sie Abwertungen in Kauf nehmen. Laut dem Atomico-Zwischenbericht war das im ersten Quartal bei jeder fünften Runde der Fall und damit 3,6-mal häufiger als noch im Vorjahreszeitraum. Atomico-Partner Tom Wehmeier erwartet, dass es in der zweiten Jahreshälfte noch mehr Abwertungen und Konsolidierungen gibt.

Aus einer anderen vom Geldgeber Speedinvest zusammen mit der Technischen Universität München erstellten Studie geht hervor, dass inzwischen die überwiegende Mehrheit der Investoren der Meinung ist, dass die europäischen Einhörner überbewertet sind. Der Frage, ob inzwischen andere Kriterien bei den Bewertungen angesetzt werden, wurde allerdings nicht nachgegangen.

Entlassungen ziehen an

Viele Investoren fordern inzwischen Gründer auf, stärker auf ihre Ausgaben zu achten. Da in der Regel ein Großteil der Fixkosten aus Personalkosten besteht, wird viel an diesem Hebel gedreht. Die Zahl der Entlassungen in dem Sektor ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Weltweit sind laut dem Atomico-Report im Technologiesektor allein von Januar bis März mehr als 185.000 Stellen abgebaut worden. Das sind deutlich mehr als im Gesamtjahr 2022, als insgesamt weniger als 165.000 Jobs wegfielen.

Lediglich sechs Prozent der Streichungen im ersten Quartal gingen auf das Konto europäischer Start-ups und Technologiefirmen. Allerdings gibt es hierzulande einige prominente Beispiele. Allein in der vergangenen Woche entließen die Berliner Start-ups Coachhub, McMakler und Taxfix mehr als 200 Mitarbeitende. Beim Chemnitzer Einhorn Staffbase waren es laut dem Datendienst Layoffs.fyi 90 Stellen.

>> Lesen Sie dazu: Entlassungswelle bei deutschen Start-ups geht weiter

Die Zurückhaltung der Investoren wie auch die anhaltende Wirtschaftsschwäche machen zudem vielen Leuten weniger Lust auf das Gründen. Das bestätigen die von Atomico erhobenen Zahlen. Während europaweit 2020 noch 18.000 Start-ups entstanden, waren es ein Jahr danach nur noch 14.000. Ein weiteres Jahr später wurden noch 11.000 solcher Gründungen gezählt.

Deutschland stellt bei diesem europaweiten Abwärtstrend keine Ausnahme dar: Laut der Analysefirma Startupdetector ging im vergangenen Jahr die Gesamtzahl der Gründungen um mehr als ein Fünftel auf 2705 zurück und sank damit unter den Wert von 2020. Atomico-Partner Wehmeier ist trotzdem optimistisch: Es würden zwar weniger, dafür aber qualitativere Unternehmen geschaffen.

Damit wieder mehr Bewegung in den Markt kommt, sind vor allem sogenannte Exits in Form von Börsengängen oder Verkäufen und Fusionen nötig. Diese sind im Moment allerdings rar. Während 2021 in Europa so noch 166 Milliarden Dollar in den Markt gespült wurden, waren es im vergangenen Jahr nur noch 48 Milliarden Dollar. Für das laufende erste Halbjahr wird mit 21 Milliarden Dollar gerechnet.



Wehmeier ist allerdings auch hier zuversichtlich: Ihm zufolge könnte sich Ende des Jahres das Fenster für Börsengänge wieder öffnen. Damit käme dann auch dringend benötigte Liquidität zurück in die Branche.

Mehr: Wagniskapitalgeber Sequoia spaltet China-Geschäft ab