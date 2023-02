Wagniskapital Diese elf deutschen Start-ups könnten künftig zum Einhorn werden

Welche wachstumsstarken Start-ups folgen auf Personio, Celonis und Trade Republic? Elf Unternehmen aus Deutschland sind unter den Top 50, die bald die Milliardenbewertung erreichen könnten.

Der frühere Tesla-Deutschlandchef Philipp Schröder hat 1Komma5 gegründet. Hamburger Energie-Start-up 1Komma5 gilt als Kandidat für eine Milliardenbewertung

Berlin Der Kölner Übersetzungsdienst DeepL ist das jüngste Einhorn aus Deutschland. Anfang des Jahres sammelte das Start-up frisches Geld ein und wird seither von Investoren mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Es laufen aber bereits Wetten, wer als Nächstes in die begehrte Gattung der Fabeltiere aufgenommen wird.

Die Plattform Tech Tour, ein Zusammenschluss führender europäischer Kapitalgeber, hat dafür eine Liste der 50 am schnellsten wachsenden wagniskapitalfinanzierten Technologieunternehmen in Europa erstellt, die allesamt bereits mit mehr als 100 Millionen Euro bewertet werden und das Potenzial haben, künftig zum Einhorn zu werden – also mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden.

Elf der Einhorn-Kandidaten kommen aus Deutschland. Dazu zählen das Energie-Start-up 1Komma5 aus Hamburg, Navvis aus München, das digitale Kopien von Gebäuden erstellt, und auch die Dresdner Wasserstoff-Firma Sunfire, die Finanzkreisen zufolge bereits über eine neue Geldspritze verhandelt, mit der das Unternehmen die Milliardenbewertung erreichen würde.