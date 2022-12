Wagniskapital Frühphaseninvestor Speedinvest macht mit frischem Geld Jagd auf Start-ups

Der Wagniskapitalgeber sammelt trotz Krisenstimmung 500 Millionen Euro ein. Speedinvest-Chef Oliver Holle sieht aktuell weniger Konkurrenz für lukrative Deals.

Sein Fonds Speedinvest gehört inzwischen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro zu den größten Frühphaseninvestoren Europas. (Foto: Speedinvest) Oliver Holle

Berlin Start-up-Investor Oliver Holle will die Krisenstimmung in der Tech-Branche nutzen, um gute Deals zu schließen. „Aktuell ist der Druck geringer, die Konkurrenz auch und die Erwartungen der Gründer sind realistischer“, sagt der Chef des Frühphaseninvestors Speedinvest dem Handelsblatt. Deswegen will Holle trotz Zinswende, konjunktureller und politischer Unsicherheiten und des Kursrutsches von Technologieaktien an den Börsen keine Pause beim Investieren einlegen.

„Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie langfristig unser Geschäft ist. Ob die Krise zwölf oder 24 Monate dauert, ist da egal“, sagt Holle mit Blick auf die Investitionszyklen. Gerade Geldgeber, die bereits kurz nach der Gründung bei einer Jungfirma einsteigen, begleiten diese in der Regel über mehrere Jahre hinweg. Sie setzen darauf, sich jetzt in der Krise zu guten Konditionen einzukaufen und im Wirtschaftsaufschwung gewinnbringend auszusteigen.