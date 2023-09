Wagniskapital KfW Capital beteiligt sich an Klimainvestor World Fund

World Fund sammelt in einem schwierigen Umfeld weitere 50 Millionen Euro ein. Das Unternehmen sieht darin ein Signal: Für die Lösung der Klimakrise ist Geld da.

Die Partnerin des Klimainvestors World Fund sieht in einem schwierigen Finanzierungsumfeld weiter gute Chancen für Klimaschutzinvestments. (Foto: Privat) Daria Saharova

Berlin Der Klimainvestor World Fund hat trotz der schwierigen Zeiten für Wagniskapitalgeber (VC) weitere 50 Millionen Euro eingeworben. „Das Finanzierungsumfeld für VC-Fonds ist gerade sehr schwach. Uns gelingt es trotzdem, weiter hohe Summen von renommierten Institutionen aufzunehmen“, sagte World-Fund-Partnerin Daria Saharova dem Handelsblatt. Der Klimafonds investierte bereits in die Batterie-Start-ups Cylib und Customcells und die Foodtech-Firma Enough.

Wegen der Zinswende und der anhaltenden Wirtschaftsschwäche fällt es vielen Wagniskapitalfonds aktuell schwer, zusätzliches Geld einzuwerben. Geldgeber halten sich zurück oder investieren in andere Bereiche. Deswegen könnten in Europa Fonds in diesem Jahr so wenig Geld einsammeln wie zuletzt 2015.

Trotzdem konnte World Fund mit der KfW-Investmenttochter KfW Capital und dem litauischen Energieversorger Ignitis renommierte Partner gewinnen. Zuvor investierten bereits der Europäische Investitionsfonds (EIF), die Beratungsgesellschaft PwC und Business-Angels wie Verena und Philipp Pausder und der Fußballer Mario Götze.