Wagniskapital Start-up-Finanzierungskrise: Ableger von Konzernen könnten helfen

Berlin Geld für Start-ups ist knapp, die Finanzierung leidet unter Wirtschaftskrise und der Zinswende. Nun rücken lange eher unbeliebte Kapitalgeber ins Blickfeld der Jungunternehmen: indirekt zu Unternehmen gehörende Wagniskapitalgeber, sogenannte Corporate Venture Capitalists (CVCs).

Auch CVCs sind nicht von der Krisenstimmung ausgenommen. Sie investieren deutlich selektiver, sind wie traditionelle Investoren von steigenden Kreditzinsen der schleppenden Konjunktur belastet – und sind zugleich abhängig von den Interessen- und Wirtschaftslagen ihres Ankerinvestors.

Doch einige wollen nun die Chance ergreifen, um mehr Einfluss in der Start-up-Szene auszuüben und größere Anteile an Jungfirmen abzugreifen. „CVCs wittern ihre Chance“, sagt Niclas von Woedtke von der Anwaltskanzlei TaylorWessing. „Wir werden nicht so schnell nervös, weil wir unsere Ziele langfristig ausrichten“, führt Sohaila Ouffata von BMW i Ventures aus. Erst im März investierte der Venture-Capital-Ableger des Autokonzerns in das Elektromotoren-Start-up Deepdrive.

Lange Zeit galten CVCs in der Start-up-Branche als Investoren zweiter Wahl. Gründer waren vorsichtig, weil sie befürchteten, Informationen würden abgesaugt oder sie würden gleich zum Übernahmekandidaten, sollte das Angebot den Großkonzern wirklich ansprechen.

Tatsächlich geht es den CVCs nicht allein um Kennzahlen. Das sagt etwa der Leiter des zum Telefónica-Konzern gehörenden Geldgebers Wayra, Florian Bogenschütz. Bei Wayra liege der Fokus auch darauf, wie viele Verträge Portfolio-Start-ups mit Telefónica abschlössen oder auch welchen zusätzlichen Nutzen das Angebot eines Start-ups Bestandskunden verschaffen könne, sagte Bogenschütz. Wayra hat unter anderem in das KI-Tool Tucan.AI investiert.

Doch diese Synergien folgen nachvollziehbaren Kriterien, CVCs haben sich in den vergangenen Jahren stark professionalisiert. „Wer als CVC erfolgreich sein will, muss in erster Linie ein guter Wagniskapitalgeber sein – unabhängig davon, wer in der Hinterhand der Geldgeber ist“, sagt Tobias Henz, Start-up-Experte bei der Beratungsgesellschaft McKinsey. Aktuell komme CVCs noch zugute, dass sich die Start-up-Bewertungen wieder auf ein „erträgliches Niveau“ bewegt hätten und CVCs deswegen wieder bei mehr Deals mitreden und mitmachen könnten.

Das ist auch bei BMW i Ventures der Fall. Nachdem sich der CVC in der Coronakrise komplett aus Finanzierungsrunden der Series B zurückgezogen hat, mischt BMW i Ventures inzwischen wieder mit. „Jetzt liegen diese Finanzierungsrunden wieder im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil die Bewertungen angesichts der makroökonomischen Wirtschaftslage gesunken sind.“

In den vergangenen Jahren sind viele CVCs in Deutschland entstanden. Sehr viele große Unternehmen verfügen mittlerweile über einen Venture-Arm und CVCs sind ein etablierter Bestandteil der VC-Szene geworden.

Diese Entwicklung hat auch dazu beigetragen, dass sie inzwischen nach den traditionellen Wagniskapitalgebern à la Earlybird, Speedinvest oder HV Capital zu den aktivsten Investoren in Europa gehören. Und zwar noch vor Private-Equity-Gesellschaften, die zwar in der Regel höhere Summen pro Deal auf den Tisch legen, aber nicht so häufig dabei sind.

Keine Abkoppelung von Krisensituation

Dabei schlägt die Finanzierungskrise auch auf die CVCs durch. Hoffnung macht der Branche, dass sich die Situation nach dem Kompletteinbruch im vierten Quartal zum Jahresstart wieder etwas berappelte. Aus exklusiv für das Handelsblatt erstellten Daten des Datendienstes Pitchbook geht hervor, dass nach den lediglich knapp 600 Millionen Euro im Schlussquartal von Januar bis März von CVCs zumindest wieder 800 Millionen Euro investiert wurden. Auch die Zahl der Deals stieg wieder, blieb allerdings weit hinter den noch zum Jahresstart 2022 gemeldeten Aktivitäten zurück.

Zu den größten CVCs in Deutschland gehört Evonik. Der Chemiekonzern hat erst im vergangenen Jahr seinen Nachhaltigkeitsfonds über 150 Millionen Euro geschlossen. Von den makroökonomischen Herausforderungen will sich Jonas Ide, Investmentmanager im Bereich Venture Capital bei Evonik, nicht abhalten lassen: „Unser Deal-Flow ist weiterhin sehr stark und wir haben dieses Jahr bereits investiert.“

Als Investor zweiter Klasse sieht Ide Evonik bei Weitem nicht: „Wir investieren nicht nur Geld in das Start-up, sondern unterstützen aktiv mit unserem technischen Know-how, beispielsweise beim Scale-up der Prozesse oder mit unserem Marktzugang.“ Damit punktet auch CommerzVentures, die im vergangenen Jahr ihren dritten Fonds über 300 Millionen Euro schlossen. „Wir streben langfristige Partnerschaften an und engagieren uns aktiv in der Weiterentwicklung der Unternehmen, um gemeinsamen Erfolg zu erzielen“, sagte Co-Geschäftsführer Stefan Tirtey.

Und das trifft laut dem Start-up-Experten des Branchenverbandes Bitkom, Daniel Breitinger, gerade in der aktuellen wirtschaftlich angespannten Situation verstärkt auf Interesse in der Branche. Der Druck, sich schnell am Markt zu etablieren, sei stärker und dabei könnten die Großkonzerne helfen. So handhabt es auch Marcus Behrendt von BMW i Ventures. Er kalkuliere zwar beim Investieren besser nicht mit BMW, aber „wird BMW letztlich Kunde, haben wir alles richtig gemacht“.

Pitchbook zufolge sind von Januar bis März insgesamt 11,8 Milliarden Euro in europäische Start-ups investiert worden und damit 32 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland wurden in den drei Monaten lediglich 1,5 Milliarden Euro in Jungfirmen gesteckt. 2022 waren es insgesamt noch 14,5 Milliarden Euro. Die Insolvenzen mehren sich, wie zuletzt die Pleiten von Start-ups wie Avocargo und Alpakas zeigten.

Breitinger wirbt deswegen darum, den Sektor stärker zu stützen, sei es über den Zukunftsfonds oder die Agentur für Sprunginnovationen. Christoph Stresing vom Start-up-Bundesverband sagte: „Für ein nachhaltig starkes Finanzierungsumfeld bedarf es grundsätzlich verschiedener Player mit unterschiedlicher Ausrichtung. Dazu gehören neben unabhängigen VC-Fonds auch CVCs.“ Ide von Evonik meint dann auch, dass die Start-ups am stärksten profitierten, wenn bei ihnen traditionelle Investoren wie auch CVCs an Bord sind.

