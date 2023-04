Wagniskapital Start-up-Investor Atomico eröffnet erstmals Büro in Berlin

Berlin Der europäische Start-up-Investor Atomico verstärkt sein Engagement im deutschsprachigen Raum und eröffnet erstmals ein Büro hierzulande. „Historisch sind bereits zehn Prozent des Kapitals von Atomico in die deutschsprachige Region geflossen“, sagte Atomico-Partner Luca Eisenstecken dem Handelsblatt. Das Büro in Berlin sei da „ein natürlicher Schritt“. Trotz des Trends zum Homeoffice sei es weiterhin wichtig, sich „von Angesicht zu Angesicht“ auszutauschen.

Atomico setzt mit der Eröffnung auch einen Kontrapunkt zum derzeitigen Stimmungstief in der Branche. Das von der Förderbank KfW und dem Branchenverband BVK erstellte Investorenbarometer sackte im Schlussquartal um 25,6 Zähler auf minus 42,9 Punkte ab. Abgesehen vom beispiellosen Coronaschock im ersten Quartal 2020 war das Klima unter den Geldgebern, die sich an jungen Wachstumsunternehmen beteiligen, letztmals vor rund 20 Jahren schlechter.

Atomico-Partner Eisenstecken sieht das gelassen. „Die aktuellen Herausforderungen gehören zu den normalen Wirtschaftszyklen“, sagte er. Wer sich an Start-ups beteilige, müsse langfristig denken: „Unser Investmenthorizont liegt bei zehn Jahren.“

Atomico hat sich an 120 Start-ups beteiligt

Die Start-up-Branche verfolgt genau, wo Wagniskapitalgeber ihre Büros betreiben, und macht daran auch den Stellenwert des Standorts im internationalen Wettbewerb fest. Als 2021 der US-Risikokapitalgeber Activant sein erstes europäisches Büro in Berlin eröffnete, wurde dies als eine Art Ritterschlag wahrgenommen.

„Wir freuen uns sehr, dass angesehene Investoren wie Atomico ihre Präsenz in Berlin verstärken. Das ist für uns ein wichtiges Zeichen für die internationalen Wagniskapitalmärkte“, sagt Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutscher Start-ups.

>> Lesen Sie auch: Deutschlands GPT – Was die KI-Forschung und Start-ups in Deutschland bremst

Atomico wurde 2006 von Skype-Gründer Niklas Zennström gegründet. Seither hat sich der Investor an 120 Start-ups beteiligt. Dazu zählen der finnische Spieleentwickler Supercell, die Fintechs Klarna und Stripe sowie das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Lilium und das Gewächshaus-Start-up Infarm. All diese Firmen bekommen aktuell die Konjunkturflaute, Zinswende und die jüngste Zurückhaltung von Investoren zu spüren.

„Die Menge an Talenten in Deutschland ist deutlich gestiegen.“ (Foto: Atomico, Cherie Birkner) Atomico-Manager Konstantin Zedelius und Luca Eisenstecken (rechts)

Zur Lage von Portfoliounternehmen wie Lilium oder Infarm will sich Eisenstecken nicht äußern. Er sagt lediglich allgemein: „Aktuell gibt es einige Hürden. Die Budgets vieler Kunden von Start-ups werden gekürzt, und deren Einkaufszyklen werden länger.“ Infarm musste erst im Dezember die Hälfte seiner Belegschaft entlassen.

Atomico: Menge an deutschen Talenten ist gestiegen

Bisher ist Atomico in London, Paris und Luxemburg mit eigenen Standorten vertreten. Den verstärkten Fokus auf Deutschland erklärt Atomico-Manager Konstantin Zedelius mit dem aus seiner Sicht größer gewordenen Potenzial: „Die Menge an Talenten in Deutschland ist deutlich gestiegen.“ Da das Start-up-Ökosystem erwachsener geworden sei, sei es wichtiger, früher mit Gründern in Kontakt zu treten.

Zu den jüngsten Beteiligungen in Deutschland zählen der Kölner Online-Übersetzer DeepL, der auch dank der Geldspritze von Atomico kürzlich zum Einhorn, also einem mit mehr als einer Milliarde Dollar bewerteten Unternehmen, aufstieg.

Außerdem ist die Gesellschaft beim Softwareunternehmen Y42 und der CO2-Tracking-Plattform Vaayu aus Berlin investiert. „Besonders spannend sind aktuell Start-ups, die sich mit Klimatechnologie oder dem Ingenieurswesen beschäftigen“, sagt Zedelius.

Mehr: Wie neue Essenslieferdienste trotz Krise überleben wollen.