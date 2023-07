 Wagniskapital: US-Geldgeber meiden europäische Start-ups

Fonds aus den USA beteiligen sich kaum noch an jungen Unternehmen aus Europa. Die Zurückhaltung der Investoren bringt immer mehr Start-ups in Existenznot.

Der Lastenfahrradanbieter scheiterte bei dem Versuch, frisches Geld aufzunehmen. (Foto: Avocargo) Avocargo

Berlin Das Energie-Start-up Efficient Energy hat es erfolglos versucht, ebenso der Lebensmittellieferdienst Alpakas und der Lastenfahrradanbieter Avocargo: Sie haben mit verschiedenen Wagniskapitalgebern über dringend benötigte Geldspritzen verhandelt – und sind gescheitert.

Die Beispiele zeigen, wie viel schwerer es in diesem Jahr für Start-ups geworden ist, an Kapital zu kommen. Den Effekt verstärken Investoren aus den USA, die sich kaum noch in Europa engagieren. Im ersten Halbjahr ging hier die Beteiligung von US-Fonds an Deals um fast 70 Prozent zurück. Das zeigen aktuelle Zahlen des Datendienstes Pitchbook vom Donnerstag.

Die Experten führen diese Entwicklung unter anderem auf die Unsicherheiten über die künftige Zinspolitik in Europa, den geringeren Appetit auf grenzübergreifende Deals und die Folgen des Kollapses der Silicon Valley Bank zurück. Wagniskapitalgeber wie Sequoia, Founders Fund und Andreessen Horowitz kümmern sich daher aktuell lieber um ihr US-Portfolio.

Investments in deutsche Start-ups sinken um mehr als die Hälfte