 Watson: Wie IBM die Führung bei KI errang – und wieder verspielte

2011 trat IBM mit der Vorstellung von Watson die KI-Debatte los. Was dann passierte, ist ein Lehrstück über verpasste Chancen – und eine Warnung für die Tech-Welt und die Macher von ChatGPT.

Der einstige KI-Pionier ist ins Hintertreffen geraten. (Foto: Getty Images, Mauritius, Reuters, Bloomberg [M]) IBM-Chef Arvind Krishna (M.), Vorgängerin Ginni Rometty, OpenAI-Chef Sam Altman

Yorktown Heights, New York Es ist ein Mittwochabend, als Millionen Amerikaner zum ersten Mal das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) vorgeführt bekommen. In ihren eigenen Wohnzimmern. Am 14. September 2011 läuft im US-Fernsehen „Jeopardy“, die beliebteste Quizshow des Landes. Auf der einen Seite ein Mensch: Ken Jennings, langjähriger Rekordhalter. Auf der anderen eine Maschine: die künstliche Intelligenz Watson, gebaut vom Tech-Konzern IBM.

Die Einschaltquoten klettern auf ein Rekordhoch. Amerika rätselt: Kann es einer KI gelingen, eine für Computer bisher unlösbare Aufgabe zu meistern: eine frei formulierte Frage zu verstehen und eine korrekte Antwort auszuspucken? Eine Antwort. Und eben nicht eine lange Trefferliste von Dokumenten, die die Antwort enthalten könnte, wie Google sie liefert.

Das Ergebnis ist Geschichte: Der Computer Watson, so groß wie zehn Kühlschränke und gefüttert mit 200 Millionen Seiten aus Lexika, Romanen und der Bibel, gewinnt. „Ich für meinen Teil begrüße unsere neuen Computer-Herrscher“, scherzt Jennings.

