Bendiek sollte SAP bei der Wandlung helfen, doch nach nur drei Jahren hört sie auf. Mitarbeiter warfen ihr vor, bei einem Reizthema nicht gut informiert gewesen zu sein.

Die Personalchefin von SAP verlässt das Technologieunternehmen. (Foto: Andy Ridder für Handelsblatt) Sabine Bendiek

Düsseldorf Im Vorstand von SAP hat Sabine Bendiek bislang eine anspruchsvolle Doppelrolle: Als Personaldirektorin und Chief Operating Officer (COO) soll die 56-jährige Managerin beim Softwarehersteller mit seinen mehr als 110.000 Mitarbeitern die Veränderungen bewirken, die die neue Strategie erfordert.

Veränderungen stehen indes bald bei Bendiek selbst an: Sie wird SAP zum Jahreswechsel verlassen, nach einer nur dreijährigen Amtszeit. Sie werde „auf eigenen Wunsch ihren Vorstandsvertrag nicht verlängern“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Softwareherstellers. Die Suche nach einer Nachfolge laufe.

„Die begonnenen Projekte und Initiativen werde ich auch in den kommenden Monaten mit vollem Einsatz weiter forcieren“, erklärte Bendiek auf Handelsblatt-Anfrage. „Auch wenn ich mich auf die vor mir liegenden neuen Erfahrungen und Perspektiven freue, werde ich SAP und den Menschen dort immer in besonderer Weise verbunden bleiben.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen