 Wechsel im Vorstand: Personalchefin Sabine Bendiek verlässt SAP

Sie sollte SAP bei der Wandlung helfen, doch nach nur drei Jahren hört Sabine Bendiek auf. Mitarbeiter warfen ihr vor, bei einem Reizthema nicht gut informiert gewesen zu sein.

Die Personalchefin von SAP verlässt das Technologieunternehmen. (Foto: Andy Ridder für Handelsblatt) Sabine Bendiek

Düsseldorf Im Vorstand von SAP hat Sabine Bendiek bislang eine anspruchsvolle Doppelrolle: Als Personaldirektorin und Chief Operating Officer (COO) soll die 56-jährige Managerin beim Softwarehersteller mit seinen mehr als 110.000 Mitarbeitern die Veränderungen bewirken, die die neue Strategie erfordert.

Veränderungen stehen indes bald bei Bendiek selbst an: Sie wird SAP nach Informationen des Handelsblatts zum Jahreswechsel verlassen, nach einer nur dreijährigen Amtszeit. Sie selbst wolle den Vertrag mit dem Softwarehersteller nicht verlängern, hieß es in Konzernkreisen. Das „Manager Magazin“ hatte zuerst über die Personalie berichtet.

Intern hatte es einige Kritik an Bendiek gegeben. Die langjährige Chefin von Microsoft Deutschland hat viel Erfahrung damit, einen Softwarehersteller fürs Cloud-Zeitalter aufzustellen, ist jedoch keine Personalerin. In diesem Bereich gebe sie wenig Impulse und wirke teils nicht gut informiert, heißt es in Mitarbeiterkreisen – zuletzt bei den Stellenstreichungen.