Werk in Dresden Bund macht Weg frei für Rekordinvestition von Infineon

Berlin/München Der Milliardeninvestition von Infineon in Dresden steht nichts mehr im Weg: Aufsichtsrat und Vorstand des Chipherstellers haben sich für einen Baubeginn im zweiten Halbjahr entschieden. Das geht aus einer Mitteilung des Konzerns von Donnerstag hervor. Mit rund fünf Milliarden Euro handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Münchner Dax-Konzerns.

Grundlage für die Entscheidung ist die Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums, dass Infineon das Projekt vorzeitig beginnen darf. Die Beamten von Minister Robert Habeck (Grüne) hatten dem vorzeitigen Projektbeginn nach Handelsblatt-Informationen in der ersten Februar-Woche zugestimmt.

Dank der Genehmigung darf das Unternehmen die Arbeiten in Dresden aufnehmen, noch ehe die Europäische Kommission den von Infineon beantragten Subventionen zugestimmt hat. Der Konzern hofft auf umfangreiche Zuschüsse aus dem Chips Act der EU.

Mit dem Segen aus Berlin lässt Infineon bald die Bagger auffahren. In der Fabrik soll in drei Jahren die Serienproduktion starten. Infineon will bei voller Auslastung mit dem Werk jährlich fünf Milliarden Euro Umsatz erzielen. Es sollen 1000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Das Unternehmen will in Dresden seine Produktion von Halbleitern stärken, die etwa in energieeffizienten Ladegeräten, kleinen Motorsteuerungen für Autos oder in Rechenzentren zum Einsatz kommen. „Wir machen gemeinsam Tempo beim Ausbau unserer Fertigung“, sagte Infineon-CEO Jochen Hanebeck.

Positive Signale aus Brüssel für Förderung

Als Infineon seine Pläne für Dresden im vergangenen November vorstellte, hatte der Konzern den Bau noch von auskömmlichen Subventionen abhängig gemacht. Der Antrag auf Mittel im Rahmen des Chips Acts ist noch immer in der Prüfung der EU-Kommission. Es gebe aber positive Signale aus Brüssel, heißt es aus Kreisen der Bundesregierung. Infineon habe geradezu darauf gedrungen, schon mit den Arbeiten in Dresden beginnen zu können.

Der Halbleiterhersteller will eine neue Fabrik in Dresden errichten. (Foto: Bloomberg) Infineon-Werk

Die Nachricht aus Dresden ist der nächste Schritt der staatlich flankierten Aufholjagd Deutschlands im Zukunftsmarkt Chips. Die verläuft bislang zäh. Während in den USA schon ein halbes Dutzend neuer Werke in Bau ist, um den Chipmangel zu beheben, tut sich in Europa noch wenig.

Dabei soll der Chips Act der EU das zentrale Instrument zum Gegensteuern sein. Mit dem Gesetzesvorhaben will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erreichen, dass sich Europas Anteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 verdoppelt, und zwar auf 20 Prozent.

Der Chips Act soll 43 Milliarden Euro aus den nationalen Haushalten sowie aus privaten Finanzmitteln umfassen und geht einher mit einer Lockerung der rechtlichen Beschränkungen bei Staatshilfen für Halbleiterhersteller.

Wie viel Infineon bekommt, ist noch offen. Hanebeck sprach zuletzt von einer „angemessenen Förderung“. In Asien und Amerika werden neue Fabriken mit hohen Summen gefördert. Zuschüsse von 40 Prozent der Investitionen sind üblich. Bei Infineon wären das zwei Milliarden Euro.

Der Infineon-Chef verkauft immer mehr Chips und überzeugt die Investoren mit glänzenden Zahlen. (Foto: dpa) Jochen Hanebeck

Der Entwurf des Chips Acts existiert seit Februar 2022, ist aber noch nicht beschlossen. Seitdem warten verschiedene Chiphersteller auf die Einigung und knüpfen daran ihre Standortentscheidung, etwa der US-Konzern Intel für seine geplanten 17 Milliarden Euro teuren Werke in Magdeburg.

6,8 Milliarden Euro hatte die Bundesregierung vorläufig zugesagt. Intel stellt sich inzwischen aber fast zehn Milliarden Euro vor und verhandelt mit dem Wirtschaftsministerium um eine Erhöhung. Ob die Verantwortlichen der Bitte nachkommen, hängt davon ab, wie man die Mittel freimachen könne, heißt es in Regierungskreisen.

Investoren sehen Pläne von Infineon skeptisch

Weil die Bundesregierung die Schuldenbremse einhalten will, blieben keine zusätzlichen Spielräume. Das Wirtschaftsministerium will Intel keine zusätzlichen Mittel zusagen, wenn dafür Investitionen für die grüne Transformation gestrichen werden müssten, hieß es.

Andere Projekte der Chip-Aufholjagd sind schon weiter. Zuletzt hat Anfang Februar der US-Chiphersteller Wolfspeed bekannt gegeben, gemeinsam mit dem Autozulieferer ZF eine neue Halbleiterfabrik im Saarland zu errichten. Die Partner erwarten dabei eine staatliche Förderung von mehr als einer halben Milliarde Euro.

Zur Vorstellung der Pläne waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Habeck gekommen. Scholz sagte in Ensdorf: „Wir müssen Bedingungen schaffen, wie wir in der EU besser werden und die Beihilfe flexibler gestalten können“. Es gehe jetzt darum, Milliarden zu mobilisieren.

Infineons Entscheidung für Dresden ist für Scholz und Habeck daher eine gute Nachricht. Investoren allerdings bewerten das Vorhaben nicht nur positiv. „Solange das Geschäft brummt, sind solche Investitionen zu stemmen“, sagt Markus Golinski, Portfoliomanager der Fondsgesellschaft Union Investment, laut einem vorab verbreiteten Redetext zur virtuellen Hauptversammlung an diesem Donnerstag.

Der Manager warnt aber: „Im Falle eines Abschwungs muss der Konzern hohe Fixkosten schultern.“ Es stelle sich daher die Frage, wie sich der Konzern gegen die Gefahr von Überkapazitäten und kollabierenden Margen im Falle eines Abschwungs wappne, so Golinski.

Baut Infineon zu viel Kapazität auf?

CEO Hanebeck hatte im November die Sorge vor Überkapazitäten abgewiegelt. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Fabriken füllen können“, hatte er gesagt. So wie Infineon bauen auch die wichtigsten Wettbewerber große neue Werke: STMicroelectronics investiert massiv in Italien und Frankreich, Wolfspeed in Amerika und Rohm in Japan.

Derzeit geht es Infineon ausgezeichnet. Hanebeck erhöhte zuletzt Anfang Februar trotz eingetrübter Konjunkturaussichten die Prognose: Der Manager verspricht jetzt für das laufende Geschäftsjahr eine operative Marge von 25 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als bisher.

„Auch in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigen sich wesentliche Teile unseres Geschäfts robust“, erklärte Hanebeck. Insbesondere die Energiewende und der Ausbau der Elektromobilität sorgen Hanebeck zufolge für eine hohe Nachfrage beim größten deutschen Chiphersteller. Schlechter laufe es hingegen bei den Halbleitern für Smartphones, PCs und Rechenzentren.

Im ersten Quartal ist der Umsatz um ein Viertel auf knapp vier Milliarden Euro in die Höhe geschossen. Der Gewinn kletterte um 59 Prozent auf 728 Millionen Euro und die operative Marge betrug 28 Prozent.

Die Anleger sind zufrieden. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um gut 27 Prozent geklettert. Das Plus beim Dax beträgt rund elf Prozent.

