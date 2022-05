 WhatsApp Cloud API: Meta baut Geschäftsmodell von WhatsApp um – und öffnet Plattform für Geschäftskunden

Der Facebook-Konzern unterzieht den Messanger dem größten Umbau seit der Übernahme im Jahr 2014. Neue Produkte für Firmen sollen Geld bringen.

Der Mutterkonzern sucht schon länger nach einem passenden Geschäftsmodell für die App. (Foto: imago images/onw-images) Der Chat-Messenger Whatsapp

San Francisco Der Facebook-Konzern Meta baut acht Jahre nach dem Kauf von WhatsApp das Geschäftsmodell des Messenger-Dienstes grundlegend um. Das Unternehmen habe eine Schnittstelle für Firmenkunden eingerichtet und bietet außerdem kostenpflichtige Premiumdienste für Geschäftskunden an, erklärte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag. Damit sollen Unternehmen besser mit ihren Kunden interagieren können.

„Ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir WhatsApp für jedes Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt öffnen werden“, sagte Zuckerberg. Über die Schnittstelle WhatsApp Cloud API erhalten Firmen Zugriff auf die Plattform – und können so direkt Nachrichten an Kunden per WhatsApp senden und empfangen. Die Nutzung ist zunächst kostenlos – für Zusatzdienste will das Unternehmen Geld verlangen.