XM Cyber Warum der Lidl-Mutterkonzern Software gegen Hacker verkauft

Die Schwarz-Gruppe hat einen IT-Sicherheitsspezialisten gekauft und vermarktet dessen Cyberabwehr nun weiter. Vorstand Schumann will damit das Digitalgeschäft ausbauen.

Der Schwarz-Konzern will die eigenen Geschäfte vor Hackerangriffen schützen - und ein neues Produkt an andere Unternehmen vermarkten. Schwarz-Campus in Neckarsulm (Archiv)

Düsseldorf Zufällig dürfte den „War Room“ (auf Deutsch „Kriegsraum“) des Lidl-Mutterkonzerns kaum jemand finden. Der Weg führt auf dem Firmengelände in Neckarsulm durch Parkhaus und Aufzug, ausgeschildert ist der Raum nicht. Die Heimlichkeit dient als Schutz vor ungebetenem Besuch: Die Schwarz-Gruppe, bekannt für ihre Handelsketten Lidl und Kaufland, betreibt darin eine Kommandozentrale für IT-Sicherheit.

An der Tür hält Schwarz-Digitalvorstand Rolf Schumann seine Hand vor den Venenscanner, die Tür schiebt sich mit einem Zischen auf. Alle Smartphones und Notebooks sind da bereits in extra eingebauten Spinden weggeschlossen. In dem abhörsicheren Raum sind keinerlei elektronische Geräte zugelassen, die eine Verbindung mit der Außenwelt aufnehmen und Gespräche übertragen könnten.