Y Combinator Diese neun Start-ups aus dem Silicon Valley setzen neue KI-Trends

San Francisco Der Start-up-Entwicklungshelfer Y Combinator ist einer der wichtigsten Gradmesser für Zukunftstrends im Silicon Valley. Beim aktuellen Jahrgang dominiert ein Thema: „Künstliche Intelligenz war noch nie so wichtig wie heute“, sagte der Chef von Y Combinator, Garry Tan, bei der Vorstellung der neuen Geschäftsmodelle kürzlich in San Francisco. Aus 20.000 Bewerbungen wurden 282 in das Programm aufgenommen.

Der Textroboter ChatGPT von der Firma OpenAI machte Künstliche Intelligenz einem Massenpublikum zugänglich. Die Software kann Gedichte verfassen, Geschäftsmodelle entwickeln oder Hausarbeiten für ein Universitätsstudium anfertigen. Andere Systeme können Bilder von der Qualität von Fotos erzeugen, Videos oder Musik erzeugen. Der Sammelbegriff für diese Technologien ist generative Künstliche Intelligenz.

Während der vergangenen Monate haben sich die Technologien massiv verbessert. 61 Start-ups im Durchgang des Y Combinator führen generative Künstliche Intelligenz als einen Kern ihres Geschäftsmodells auf. In diesen fünf Bereichen sehen sie besonders vielversprechende Anwendungen für den Geschäftsalltag.

1. Booth AI und Dream 3D: Virtuelle Fotoshootings

Wer seine Produkte gut verkaufen will, braucht gute und professionelle Fotos. Die Auswahl des richtigen Ortes, des richtigen Fotografen und der richtigen Präsentation ist jedoch aufwendig und teuer. Das Start-up Booth AI will diesen Prozess von einer Künstlichen Intelligenz übernehmen lassen. Dazu müssen Kunden nur Bilder ihres Produkts hochladen. Das System übernimmt den Rest. Das Foto einer Jacke kann beispielsweise in ein Bild eines KI-generierten Models verwandelt werden, das die Jacke trägt.

Das Start-up Dream 3D will noch einen Schritt weitergehen. Es will Produkte und ganze Welten in 3D digital darstellen. Im Gegensatz zu einzelnen Fotos soll das künftig auch möglich machen, ganze Videosequenzen zu erstellen.

2. Wild Moose: Tech-Support mit virtuellem Helfer

Technische Probleme können wichtige Abläufe in Firmen blockieren und sehr teuer werden. Das Suchen der Fehler erfordert oft schwierige Prozesse. Log-Einträge müssen ausgewertet werden oder unterschiedliche Fehlerquellen müssen einzeln ausgeschlossen werden. Das Start-up Wild Moose will diese Prozesse automatisieren.

Ein KI-System soll Fachkräften in den IT-Abteilungen von Unternehmen zur Seite stehen, damit sie Fehler so schnell wie möglich beheben können. Systeme wie Github-Copilot würden zwar beim Schreiben von Software und Identifizieren von Fehlern helfen, seien dabei aber auf Computercode beschränkt. Wild Moose nehme alle Daten und alle daraus resultierenden Probleme in den Fokus, sagt Firmenchefin Yasmin Dunsky.

3. Play.ht und EzDubs: Eine Stimme für eine Marke

Seit Jahren können Computer Texte vorlesen. Deren Stimmen klingen aber meist hölzern und unnatürlich. Die beiden Start-ups Play.ht und EzDubs wollen das ändern. Play.ht hat eine Datenbank mit Hunderten Stimmen in mehr als 130 Sprachen aufgebaut. Diese sollen nicht nur helfen, dass von Computern vorgelesene Texte besser klingen, sie sollen Firmen auch eine eigene Stimme verleihen können.

Diesen Prozess nennt die Firma das Klonen von Stimmen. Die Chefin des Unternehmens oder der Leiter des Kundenservice können so beispielsweise ihre Stimme digital erfassen lassen, sodass sie die Botschaften der Firma mit ihren eigenen Worten wiedergeben. Künftig könnten Firmen nicht nur ein Logo brauchen, sondern auch eine eigene Stimme.

Mehr zu Künstlicher Intelligenz

EzDubs konzentriert sich hingegen auf ein konkretes Problem: das Übersetzen von Videos in mehrere Sprachen. Die Software der Firma ist auf das Live-Übersetzen von Videos spezialisiert. Dank dieser Technologie kann eine Firma damit eine Veranstaltung per Youtube live übertragen, und die Stimmen werden in Echtzeit in mehreren Sprachen ausgespielt.

Das Unternehmen setzt seine Software unter anderem ein, damit Interviews mit Sportlern nicht nur in deren Muttersprache, sondern direkt in Dutzenden Sprachen von deren Fans überall auf der Welt verfolgt werden können.

4. Linum und Decoherence: Videos per KI kreieren

Systeme wie Midjourney oder Stable Diffusion können schon heute beeindruckende Bilder erzeugen, die kaum von Fotos zu unterscheiden sind. Aber noch gibt es wenige Systeme, die auch Videos per Algorithmen erstellen können. Das Start-up Linum will diese Lücke schließen. „Dank uns kann jeder eine Idee in einen Film übersetzen“, sagte Gründer Sahil Chopra, der die Firma zusammen mit seinem Bruder Manu aufbaut.

Das gleiche Ziel verfolgt auch das Start-up Decoherence, das von den ehemaligen Amazon-Mitarbeitern Rishi Bhuta und Will Stith gegründet wurde. Während sich Chopra nicht zur Zahl der aktuellen Nutzer äußern wollte, sagte Bhuta, seine Firma zähle bereit mehr als 180 zahlende Kunden.

5. Baselit und Tennr: Interne Daten analysieren

Großkonzerne haben die Ressourcen, ihr Geschäft sinnvoll auszuwerten und zu optimieren. Kleinunternehmen können sich das oft nicht leisten. Diese Lücke wollen Start-ups wie Tennr und Baselit füllen. „Ein Restaurant kann zum Beispiel auswerten, was die fünf beliebtesten Produkte an Samstagen sind“, sagte Baselit-Gründer Sahil Singla.

Tennr will gleich einen KI-Assistenten aufbauen, der mit möglichst vielen Informationen gefüttert werden kann. Das sollen nicht nur interne Dokumente, sondern auch öffentliche Quellen wie Nachrichtenartikel, Internetseiten oder LinkedIn-Profile sein. Damit kann das System sowohl von Firmen für ihre internen Auswertungen genutzt werden, aber auch von externen Experten, die eine Firma oder eine ganze Branche über öffentliche Quellen analysieren wollen.

