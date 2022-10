Yubikey So will eine Schwedin Passwörter überflüssig machen

Ein kleines Gerät am Schlüsselbund kann Passwörter ersetzen. Stina Ehrensvärd hat die konkurrierenden Tech-Riesen von einer gemeinsamen Lösung überzeugt.

Das kleine Gerät wird meist am Schlüsselbund getragen und wie ein klassischer Schlüssel dazu genutzt, verschlossene Zugänge zu öffnen. (Foto: Yubico) Yubikey

San Francisco Bei fast jedem Hackerangriff werden Passwörter gestohlen und missbraucht. Selbst verbesserte Methoden wie das Zuschicken eines Codes via SMS oder App sind angreifbar. Sicherheitsexperten tüfteln seit Jahren an besseren Lösungen. Die schwedisch-amerikanische Unternehmerin Stina Ehrensvärd ist überzeugt, den richtigen Ansatz gefunden zu haben: Ihr ist es gelungen, die rivalisierenden Tech-Giganten Apple, Google und Microsoft für einen gemeinsamen Standard zusammenzubringen.

Ehrensvärd ist Chefin der Firma Yubico in San Francisco, die den Sicherheitsschlüssel Yubikey vertreibt. Das kleine Gerät wird wie ein herkömmlicher Schlüssel dazu genutzt, verschlossene Zugänge zu öffnen – nur eben digital. Am Computer kann der Yubikey per USB-Schnittstelle eingesteckt werden, bei Smartphone oder Tablet funktioniert die Freigabe per NFC durch Vorhalten des Geräts.

Ohne den physischen Schlüssel bleibt Angreifern der Zugriff verwehrt. „Das bietet eine sehr hohe Sicherheit. Sie dürfen Ihren Key nur auf keinen Fall verlieren“, sagt Ehrensvärd im Gespräch mit dem Handelsblatt.