Zukunftstechnologie Chipindustrie in Deutschland will wichtige Rolle bei Quantencomputern spielen

NXP und Infineon forschen so intensiv wie nie an der Zukunftstechnologie. Es lockt ein gewaltiger Markt. Nur wann sich damit Geld verdienen lässt, ist bisher unklar.

Vakuumkammer und Mikrowellenverbindung eines Quantencomputers des Start-ups Eleqtron, eines Partners des Chipherstellers NXP. (Foto: eleQtron ) Quantencomputer

München Als Technikvorstand von NXP ist Lars Reger für 60 Forschungsstandorte weltweit verantwortlich. Quantencomputer entwickle der Chiphersteller aber nur in Hamburg, sagte der Manager dem Handelsblatt. Das ist kein Zufall: Üppige Subventionen ebnen den Niederländern im Nachbarland Deutschland den Einstieg in die Zukunftstechnologie.

In heutigen Rechnern spielen Bauelemente aus Deutschland praktisch keine Rolle. Wenn in einigen Jahren die ersten Quantencomputer entstehen, soll das anders werden. Der Staat lässt sich das einiges kosten: So stellt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) NXP und verschiedenen Partnern insgesamt 208,5 Millionen Euro zur Verfügung, verteilt auf eine Handvoll Projekte. Auf dem Gelände des Halbleiterherstellers in der Hansestadt sollen mit den öffentlichen Mitteln Prototypen der neuartigen Hochleistungscomputer gebaut werden.

So wie NXP versucht auch der Münchener Rivale Infineon, frühzeitig in der vielversprechenden Technologie Fuß zu fassen. Der Dax-Konzern geht allerdings anders vor als der Wettbewerber an der Elbe.