Zukunftstechnologie Microsoft legt „Roadmap“ für Quantencomputer vor

Der Quantencomputer soll eine „neue Ära der wissenschaftlichen Entdeckung“ schaffen. Ein Dax-Konzern nutzt bereits neue Algorithmen von Microsoft. Andere Tech-Player sind schon weiter.

Bis zur Marktreife der Technologie dürften noch einige Jahre vergehen. (Foto: dpa) Quantencomputer an der Universität Stuttgart (Symbolbild)

Düsseldorf Die Ambitionen, die Satya Nadella formulierte, waren wie üblich groß: Mit den jüngsten technischen Fortschritten „sind wir einem Quantencomputer, der einige der schwierigsten Probleme lösen kann, näher denn je“, sagte der Microsoft-Chef diese Woche bei einer virtuellen Konferenz. Auch der Konzern will nun so ein System bauen. Zudem bietet er einen neuen Clouddienst an, mit dem Kunden die Technologie schon erproben können.

Der Weg dorthin ist jedoch noch weit. Microsoft hat nun zwar einen Entwicklungsplan – im IT-Jargon Roadmap genannt – veröffentlicht, auf dem Weg ist bislang aber nur ein erster Meilenstein erreicht. Konkrete Ziele veröffentlichte der Konzern nicht. Es sei eher eine Frage von Jahren als von Jahrzehnten, sagte die verantwortliche Managerin Krysta Svora dem Technologieblog „Techcrunch“ lediglich.

