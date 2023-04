 Zweikampf der KI-Giganten: So attackieren sich Microsoft und Google

Über Jahre konnte Google wieder und wieder Microsoft herausfordern. Plötzlich ist der Suchmaschinenbetreiber in der Defensive und CEO Sundar Pichai muss sich rechtfertigen.

Google und Microsoft kämpfen um die Vormacht bei Künstlicher Intelligenz. (Foto: Bloomberg, Imago, Reuters, AP) Sundar Pichai und Satya Nadella

San Francisco, New York Der Chef der Google-Mutter Alphabet, Sundar Pichai, war angetreten, um eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. „Ich bin erfreut über das Geschäft“, sagte er bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Dienstag. Das erste Mal in der Firmengeschichte konnte der CEO einen Gewinn für die wichtige Cloudsparte ausweisen. Doch von den Analysten kamen vor allem kritische Nachfragen: zur Stärke des Rivalen Microsoft und zur schleppenden Strategie von Google im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).

Zwei Jahrzehnte arbeitet Sundar Pichai bei Google und er kannte nur den Aufstieg – sowohl für sich persönlich bis an die Unternehmensspitze als auch für den Konzern. Google ist der weltweit dominante Anbieter für Internetsuche mit einem Marktanteil von rund 90 Prozent in vielen Ländern, wie Deutschland und den USA.

