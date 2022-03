IT-Sicherheit „Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden“: BSI warnt vor Kaspersky-Virenschutz

Lange galt Kaspersky als Alternative zu westlichen Virenbekämpfern. Mit Putins Überfall auf die Ukraine gerät der russische IT-Anbieter zwischen die Fronten.

Die deutschen Behörden warnen vor dem Einsatz russischer Sicherheitssoftware. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Antivirensoftware-Hersteller Kaspersky

Düsseldorf, Berlin Wie schwer sich Eugene Kaspersky mit Wladimir Putins Krieg in der Ukraine tut, lässt sich in Tagen abzählen. Erst sechs Tage nach dem Überfall der russischen Armee auf das Nachbarland meldete sich der Gründer und Chef des gleichnamigen Softwareherstellers zu Wort.

„Wir sind wie der Rest der Welt geschockt von den Ereignissen“, schrieb er bei Twitter und nahm dann ein Wort in den Mund, das Putin am liebsten verbieten möchte: „Krieg ist für niemanden gut.“

Kaspersky hat als IT-Sicherheitsanbieter in der westlichen Welt eine Fangemeinde und viele Kunden. Immer wieder machte das Unternehmen in der Vergangenheit auf neue Schadcodes, gefährliche Trojaner und ähnliches digitales Ungemach aufmerksam. Doch vor dem Hintergrund der Invasion in die Ukraine wird die Moskauer Heimat für das Unternehmen nun zur schweren Belastung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen