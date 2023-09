ARX Soldat erhält mehr als eine Million Euro, um Militär-Roboter zu bauen

Düsseldorf Gut eine Million Euro hat Marc Wietfeld von Investoren bekommen, um die großen Probleme der Bundeswehr zu lösen. Das klingt nicht nach viel im Rüstungssektor, in dem große Projekte Milliarden kosten. Und doch ist die Finanzierungsspritze für den Bundeswehroffizier und sein Start-up ARX Landsysteme, das Roboter für den militärischen Einsatz entwickelt, bemerkenswert.

Denn es ist noch ein neuer Trend, dass Start-ups im Verteidigungsbereich überhaupt Chancen zugeschrieben werden. Einerseits sehen Militärs mit Blick auf die Ukraine, dass sie neue Technologien brauchen werden, um im Krieg der Zukunft zu bestehen. Andererseits öffnen sich auch Start-up-Investoren heute dem Rüstungsmarkt, den viele noch vor zwei Jahren kategorisch ausgeschlossen haben.

Das beste Beispiel liefert das junge Münchener Rüstungsunternehmen Helsing. Das erst zwei Jahre alte Start-up, das Künstliche Intelligenz (KI) für Panzer, Kampfflugzeuge und U-Boote entwickelt, gilt seit einigen Tagen als Europas erstes „Einhorn“ in der Verteidigungsbranche. Das sind Start-ups, die von Investoren mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden. Noch wichtiger als die Bewertung: Die Firma hat bereits einen relevanten Auftrag bekommen und soll Kampfjets der Bundeswehr mit KI ausstatten.

Auch Marc Wietfeld entwickelt mit seinem Start-up neue Technologien für die Bundeswehr. Die multifunktionalen, KI-gestützten Roboter können Panzer täuschen, als mobiles Datenzentrum die Funkverbindung sichern, bei Gefahr Nebel erzeugen und Militärgerät und Verwundete transportieren. Das kleinste Modell trägt bis zu sieben Kilo, das größte bis zu 450. Die Roboter können einzeln und in Gruppen eingesetzt werden.

Erste Aufträge von europäischen Streitkräften

An den Markt für die Technologie glaubt unter anderem die Berliner Wagniskapitalfirma Project A, die jetzt bei ARX einsteigt. Partner Uwe Horstmann ist Reserveoffizier und hat auch schon in die Münchener Firma Quantum Systems investiert, die Aufklärungsdrohnen an die Ukraine liefert. Laut Horstmann würden Roboter und Drohnen in künftigen Gefechten eine tragende Rolle spielen. In ARX sieht er das Potenzial, einen „europäischen Player im Bereich unbemannter autonomer Bodenfahrzeuge zu schaffen“. Er beobachtet, dass westliche Armeen jetzt häufiger auf die Technologien jüngerer Unternehmen setzen.

ARX habe bereits erste Roboter an europäische Nato-Streitkräfte verkauft, Namen darf Wietfeld nicht nennen. Die Umsätze sollen dieses Jahr mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Auf dem Truppenübungsplatz in Munster wurde der Gereon RCS zur autonomen Aufklärung getestet. (Foto: ARX) Test- und Versuchskräfte beim Amt für Heeresentwicklung

Auch Sebastian Schaubeck, der als Geschäftsführer von ACS militärische Fahrzeuge baut, sieht einen wachsenden Markt und Chancen für ARX. „Der Wettbewerb ist hoch“, sagt er. Aber die etablierten Marktteilnehmer seien „träge“ – ARX hingegen sei schnell, preisgünstig und „clever“.

Wietfeld: „Das nächste große Ding in der Kriegsführung ist klein“

Marc Wietfeld hilft dabei, dass er die Bundeswehr von innen kennt. Seit er 2010 als einer der letzten Wehrpflichtigen eingezogen wurde, war er erst bei der ABC-Abwehr, die für den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln sorgt, dann bei der deutsch-französischen Brigade und schließlich als Offiziersanwärter und Offizier bei der Jägertruppe der Infanterie.

In dieser Zeit hat der Gründer in simulierten Gefechten Probleme gesehen, die er mit ARX lösen will. Eins beschreibt der 33-Jährige so: „Wenn meine Gruppe im Häuserkampf im Keller ist und eine andere Gruppe desselben Zugs auf einem Dachboden auf der anderen Straßenseite – dann kommt der Funk nicht mehr durch und wir wissen nicht, wer wer ist.“

Deshalb soll sein Roboter „Gereon“ unter anderem als mobiler Sendemast genutzt werden. Das Alleinstellungsmerkmal seiner Roboter ist dabei, dass sie modular sind: Die Soldaten können sie schnell für andere Einsatzzwecke umrüsten. Auf den Roboter, auf dem eben noch ein Sensorturm stand, könne „in wenigen Minuten und auch unter Stress“ eine Verwundetentrage montiert werden.

Wietfelds Philosophie: „Das nächste große Ding in der Kriegsführung ist klein.“ Er glaube nicht, dass Milliardenprojekte wie der Kampfpanzer der Zukunft die Bundeswehr schlagkräftig machen. Vielmehr brauche die Truppe kleine, unbemannte Systeme in großer Menge, die sich schnell produzieren und modernisieren lassen.

Dieses Modell kann in zwei Teile geteilt und dann von Soldaten im oder am Rucksack getragen werden. (Foto: ARX) Gereon 2

Viele kleine Roboter statt einer Handvoll großer Panzer

Mit solchen Überlegungen ist er nicht allein. Auch an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg sei man schon auf ARX und Marc Wietfeld aufmerksam geworden, sagt einer, der dort an einer Studienphase zum „Krieg der Zukunft“ teilgenommen hat. „Seine Ideen passten in das strategische Konzept der Mosaic Warfare“, sagt der Bundeswehrmann.

Das Konzept der „Mosaik-Kriegsführung“ sieht vor, einen Gegner mit zahlreichen unterschiedlichen Systemen zu bekämpfen, weil diese schwieriger abzuwehren seien als einheitliche Systeme. Geht es nach Wietfeld, sollte jede Kompanie, zu der im Schnitt 170 Soldaten gehören, vier bis acht seiner größeren Roboter mitführen. Dazu schlägt er den Einsatz von 20 bis 30 kleineren Systemen vor, deren Verlust leichter zu verschmerzen wäre. 30.000 Euro kostet nach Unternehmensangaben das günstigste Gereon-Modell, 150.000 Euro das teuerste. Damit liegen die Preise deutlich unter denen der Minipanzer-Modelle großer Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, Diehl Defence und Milrem.

Theoretisch könnten auf Wietfelds Roboter-Plattformen auch Kanonen montiert werden. Eine Bewaffnung sei aber nicht geplant, sagt der Gründer – denn: „Soldaten kämpfen bisher besser als unbemannte Systeme.“ Deshalb sollten Roboter dafür sorgen, dass sich die Soldaten aufs Kämpfen konzentrieren können

Roboter sollen KI-gestützt voneinander lernen

Dafür braucht es auch KI. Denn die vielen verschiedenen Systeme zu steuern, würde die Soldaten schnell überfordern. „Wir arbeiten darauf hin, dass sich die Roboter mit den gleichen Handzeichen steuern lassen, wie Infanteristen sie bekommen“, sagt Wietfeld. Zudem sollen die Roboter nicht mehr Einzelbefehle bekommen, sondern größere Aufträge, wie etwa „die rechte Flanke überwachen“ oder „diesen Bereich aufklären“.

ARX trainiert die Systeme außerdem darauf, welche Hindernisse sie überfahren können und um welche sie herumfahren müssen. Dabei sollen die Roboter auch voneinander lernen – zum Beispiel, wie unterschiedliche Vegetationen aussehen. Wenn ein System im Einsatz etwas lerne, könnte „diese Information in Echtzeit über den Server der Bundeswehr an ein System übertragen werden, das zu Hause steht“, sagt Wietfeld.

Vom Hauptschüler zum Jahrgangsbesten an der Uni

Die Karriere von Marc Wietfeld ist für einen Start-up-Gründer ungewöhnlich. Als Wietfeld zur Bundeswehr kam, hatte er einen Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Schlosserlehre. 2021 beendete er sein Masterstudium „Management & Medien“ an der Bundeswehruniversität in München als Jahrgangsbester. In einem Zeugnis für einen Offizierslehrgang steht, er sei „einer der Spitzenmänner innerhalb des Hörsaals“.

Dazwischen liegt ein dritter Bildungsweg, der eher nach Bildungsumweg klingt: Seine Hochschulzugangsberechtigung musste Wietfeld zweimal machen, weil das bayerische Kultusministerium den Abschluss aus Baden-Württemberg nicht gelten ließ. Verärgert scheint er darüber heute nicht mehr. Wietfeld sagt: „Es ist alles gekommen, wie ich es mir erträumt und erwünscht hatte.“

