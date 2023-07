 Betrug im Onlinehandel: Wie KI hunderte Millionen Dollar rettet

Düsseldorf Nie war der Betrug im Onlinehandel so einfach wie heute. Gestohlene Daten sind im Darknet massenhaft verfügbar und die Maschen der Kriminellen werden immer vielfältiger.

Hilla Peled, Chef Data Scientistin bei der Betrugsbekämpfungsplattform Riskified, weiß, wie einfach Betrüger die Daten über Telegram-Kanäle erhalten: „Das dauert beispielsweise nur fünf Minuten und kostet etwa fünf US-Dollar pro Kreditkarte.“ Einige Betrugswerkzeuge wie Shopping-Bots und VPN-Dienste seien sogar als Abonnements verfügbar.

Die Betrugsversuche können jeden treffen, Onlinehändler wie Kunden. Eine aktuelle Umfrage des Informationsdienstleisters CRIF zeigt: Allein in Deutschland haben 94 Prozent der befragten Onlineshops angegeben, in der Vergangenheit schon mit Betrugsversuchen konfrontiert worden zu sein. Der entstandene Schaden wird in Expertenkreisen sogar auf bis zu 1,8 Milliarden Euro geschätzt.

Besonders beliebt sind neben dem Datenklau der Identitätsdiebstahl und der Vertrieb von Plagiaten, was auch ehrliche Onlineshopper rasch zu Opfern machen kann. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung: Mit Künstlicher Intelligenz (KI) können Spezialisten den Betrügern schneller auf die Schliche kommen.

Gerade der Identitätsklau ist besonders schwer zu erkennen. Dabei tarnen sich die Betrüger mit einer vertrauenswürdigen Kundenhistorie eines Bestandskunden und eignen sich das Kaufverhalten der Kunden an. So gelingt es den Betrügern oft, manuelle Betrugspräventionsprogramme auszutricksen.

48 Milliarden US-Dollar Verlust durch Betrug: KI könnte Trend brechen

Riskified-Managerin Peled ist überzeugt, dass es noch nie so viele Betrugsversuche gegeben habe wie derzeit. Auch global liegt die Zahl der betroffenen Onlinehändler bei über 90 Prozent. Das amerikanische Marktforschungsunternehmen Juniper Research schätzt die Gesamtkosten des E-Commerce-Betrugs für die Händler im Jahr 2023 auf rund 48 Milliarden US-Dollar. 2022 lagen die Verluste noch bei etwa 41 Milliarden, 2020 sogar nur bei 20 Milliarden US-Dollar.

Doch die Fortschritte bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz könnten diesen Trend nun brechen: „KI-basierte Betrugserkennungssysteme ermöglichen es, riesige Datenmengen zu verarbeiten und Unregelmäßigkeiten sowie potenziell betrügerisches Verhalten zu erkennen, die für das menschliche Auge schlichtweg unsichtbar sind“, erklärt Peled.

Zahlungsdienstleister wie Checkout.com, Stripe und Paypal, aber auch Betrugsbekämpfungsplattformen wie Red Points oder Riskified setzen diese neuen KI-Verfahren bereits ein. Riesige Datenmengen werden in Echtzeit analysiert und so Betrüger ermittelt.

Das kann sogar den gefürchteten Identitätsdiebstahl aufdecken: Mittels KI erkennen die Spezialisten relevante Abweichungen im Verhalten des Kunden und entwickeln daraus, in Kombination mit sämtlichen anderen vorliegenden Datenpunkten, einen treffsicheren Risikoindikator für Bestandskunden-Missbrauch. Das ist in Echtzeit manuell nicht möglich.

Fehlerspanne der KI verschwindend gering

KI-basierte Betrugspräventionsprogramme bewerten innerhalb von 100 Millisekunden mehr als 1000 Merkmale einer potenziellen Transaktion, um die Betrugswahrscheinlichkeit zu bestimmen, und ermöglichen zeitgleich sichere Transaktionen. Der Kunde bemerkt die Betrugsprüfung im Kaufprozess nicht und trotz Echtzeitprüfung ist die Fehlerspanne der KI-Programme schon heute verschwindend gering.

Zur Betrugsbekämpfung werden bisher vor allem zwei Arten von Algorithmen verwendet: zum einen künstliche neuronale Netze (KNN), die die Struktur des menschlichen Hirns nachahmen und bereits vorhandenes Wissen mit neuen Daten verknüpfen. Mithilfe von KNN können Betrugsdaten, biometrische Daten und Betrugsmuster in Echtzeit ausgewertet werden, zum anderen mithilfe von Verfahren auf Basis komplexer Entscheidungsbaumnetze wie zum Beispiel Gradient Boosted Trees, die gezielt Fragen stellen und aufgrund deren Antwort die KI eine Entscheidung treffen kann.

Frank Schlein, Geschäftsführer des Finanzdienstleisters CRIF, sagt: „Der Erfolg aller KI-Lösungen im E-Commerce fußt auf der Qualität der genutzten Daten.“ Welche und wie viele Daten es zur sicheren Betrugserkennung braucht, lässt sich laut Schlein jedoch nicht genau sagen. Die Grundregel lautet: Der Algorithmus sollte mit so vielen Daten wie möglich gefüttert werden.

Wichtige Daten liefern Abweichungen im Kaufverhalten der Kunden, unbekannte Lieferadressen und verdächtigen Zahlungsmethoden, aber auch verdächtige IP-Adressen, bereits mit Betrug in Verbindung gebrachte Kontodaten oder Kundenprofile. Diese Masse an Informationen kann die KI in Millisekunden auswerten und so die Betrüger schneller überführen.

Monatliches Training zur Betrugsprävention

Um die Fehlerspanne möglichst gering zu halten, muss die KI regelmäßig trainiert werden. So wird das Füttern der KI mit neuen Daten und Betrugsmustern genannt. Ido Lustig, Vice President of Risk and Fraud Checkout.com, sagt: „Wir trainieren unsere Algorithmen mindestens einmal im Monat, um auf dem neuesten Stand zu sein.“

Schon heute kann die KI gefälschte Rezensionen erkennen, indem sie die verwendete Sprache analysiert, und Zahlungsprozesse durch biometrische Identifikation sicherer gestalten. Automatisiert werden die Daten der Betrüger dank der KI dann plattformübergreifend an Finanzinstitute und Strafverfolgungsbehörden übermittelt. Das schützt nicht nur die Händler, sondern auch die Kunden.

Denn jeder entdeckte Betrugsversuch wird gemeldet und kann infolgedessen geahndet werden. So können Kunden, deren Daten gestohlen wurden oder deren Kundenkonten geknackt wurden, ihre Karten sperren und weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierungen einführen. Zukünftig könnten alle Konten durch biometrische Daten der Kunden wie Fingerabdrücke oder Gesichtsscans zusätzlich gesichert sein.

Riskified konnte dank des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz innerhalb von 16 Monaten 71,6 Millionen Euro bei Betrugsversuchen sichern. Das freut vor allem Riskifieds Kunden, zu denen unter anderem der Kamerahersteller GoPro zählt.

Auch Händler wie Snipes oder Zalando und Marken wie Bonprix, Hugo Boss und Puma verwenden KI-Lösungen. Denn sie nehmen einen Anstieg des Betrugs im Onlinehandel wahr. Bonprix führte schon 2019 seine KI-Software Fraud Detection ein. E-Commerce-Geschäftsführer Markus Fuchshofen sagt rückblickend: „Zwölf bis 15 Prozent der Fälle wären ohne Fraud Detection gar nicht erst entdeckt worden.“

Puma setzt auf KI-Betrugsprävention

Der deutsche Sportwarenhersteller Puma setzt seit April 2023 auf eine KI-basierte Software zur Prüfung von Kreditkarten und Zahlungssystemen. Auch Pumas Head of E-Commerce Jackson Fernandez begründet die Entscheidung des Unternehmens mit der Erfolgsquote der KI-Programme: Der Anteil der Transaktionen, die von Karteninhabern an die Kreditkartenfirmen als betrügerisch gemeldet wurden, sei seit der Einführung der Software auf ein konstant niedriges Niveau gesunken, berichtet er.

Vorher nutzte das Unternehmen bereits die KI-Software von Red Points, um Plagiate der eigenen Produkte auf Marktplätzen zu identifizieren. Red Pointsʼ Algorithmus durchleuchtet weltweit mittlerweile 65 Markplätze und Plattformen und prüft, ob gefälschte Produkte im Umlauf sind. Auf diese Weise konnte Puma in 16 Monaten bereits Waren im Wert von 500 Millionen Dollar aus dem Handel ziehen. Kein Wunder, dass auch Real Madrid, Fila und Hugo Boss die Software eines spanischen Start-ups verwenden. Insgesamt sollen dank Red Points jährlich rund 4,6 Millionen illegale Produkte entdeckt worden sein.

Am erfolgreichsten sind KI-Programme aber auch heute noch, wenn sie Unterstützung von menschlichen Experten bekommen. Während KI es möglich macht, Betrugsmuster zu identifizieren, können menschliche Experten die Komplexität der Situation berücksichtigen und den Algorithmus für den Anwendungsfall individualisieren. Dafür entwickeln die Datenexperten KI-gestützte Entscheidungslogiken, um Betrugsversuche je nach Produkt abzuwehren. Denn das Kaufverhalten der Kunden bei Reisen oder digitalen Gütern variiert stark.

