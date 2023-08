Nvidia erzielt mit seinen Spezialchips Traumergebnisse. Denn die KI-Halbleiter sind teuer und knapp – was Start-ups und Unternehmen in Bedrängnis bringt.

Der US-Konzern besitzt fast eine Monopolstellung bei leistungsfähigen KI-Chips. (Foto: Bloomberg) GPUs von Nvidia

München, Düsseldorf, San Francisco Als Mustafa Suleyman auf einer Tech-Konferenz in San Francisco gefragt wird, was sein Start-up Inflection AI so besonders macht, muss er nicht lange überlegen. „Wir haben den größten Cluster der leistungsfähigen Chips von Nvidia“, sagt der Experte für Künstliche Intelligenz (KI). Man verfüge über 22.000 der Halbleiter. „Das ist ein gewaltiger Vorteil.“

Die Aussage ist bemerkenswert. Suleyman gründete einst den Pionier Deepmind, der mittlerweile zu Google gehört. Statt aber sein neues Geschäftsmodell oder seinen KI-Assistenten anzupreisen, spricht der 39-Jährige lieber über Halbleiter. Denn die sind teuer und schwer zu bekommen. „Alle sind hinter KI-Chips her“, sagt David DeSanto, Produktchef des Techunternehmens Gitlab.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen