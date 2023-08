 Google folgt Microsoft: 30 Dollar pro Monat für erweiterte KI in Büro-Apps

Nach Microsoft erweitert Google sein Office-Paket: Künstliche Intelligenz hilft beim Erstellen von Mails oder Tabellen. SAP und Deutsche Bank arbeiten noch enger mit dem Konzern zusammen.

Der Chef der Cloud-Sparte von Google kann nach jahrelangen Verlusten erstmals einen Gewinn ausweisen. (Foto: Bloomberg) Thomas Kurian

San Francisco Der Google-Konzern Alphabet schaltet seinen auf Künstlicher Intelligenz beruhenden Assistenten DuetAI erstmals weltweit für Firmenkunden frei. Für 30 Dollar im Monat können Unternehmen ihre Mitarbeitenden beim Verfassen von Text, Erstellen von Tabellen oder Schreiben von E-Mails unterstützen lassen. Einen Preis in Euro für Deutschland konnte eine Sprecherin auf Anfrage nicht nennen.

„Das wird die Produktivität erheblich steigern“, versprach der Chef der Cloud-Sparte von Google, Thomas Kurian, am Dienstag bei der Vorstellung vor Journalisten in San Francisco. Der KI-Assistent wird dabei in die Geschäftsumgebung der Produktplattform Workspace integriert, in der Dienste wie E-Mail (Gmail), Textverarbeitung (Docs) oder Präsentationen (Slides) enthalten sind.

Anders als andere populäre KI-Textroboter wie ChatGPT soll DuetAI direkt auf den bestehenden Kontext von Nachrichten und Informationen zugreifen können. Das Programm soll etwa Vorschläge für eine E-Mail machen und dabei gezielt auf Daten aus bisherigen Konversationen mit dem Empfänger zugreifen können.