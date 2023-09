KI in der Verteidigung Start-up Helsing wird zu Europas erstem Rüstungs-Einhorn

Bei der Münchner KI-Firma steigt Saab als strategischer Investor ein. Helsing wird damit Europas erstes Milliarden-Start-up im Verteidigungssegment. Was die Gründer vorhaben.

Helsing bietet eine Softwareplattform, auf der die Sensordatenströme einlaufen und verarbeitet werden können. (Foto: Helsing) KI in der Verteidigung

Düsseldorf Das deutsche Rüstungs-Start-up Helsing erhält in einer neuen Finanzierungsrunde 209 Millionen Euro. An der Münchner Firma beteiligen sich der US-Risikokapitalgeber General Catalyst, die schwedische Saab-Gruppe als strategischer Investor und die Wagniskapitalfirma La Famiglia. Das teilte Helsing am Donnerstag mit.

Die erst zwei Jahre alte Technologiefirma, die Künstliche Intelligenz (KI) für Kampfflugzeuge, U-Boote und Panzer entwickelt, soll damit eine Bewertung von 1,7 Milliarden Euro erreichen. Das sagten mit der Sache vertraute Personen dem Handelsblatt. Helsing ist somit Europas erstes Start-up in der Verteidigungsbranche, das von Investoren mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet und zu einem sogenannten Einhorn wird.

Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Einerseits ist es für Jungunternehmen schwierig, im Verteidigungsbereich Fuß zu fassen. Andererseits sind Investments in Rüstungstechnologie für viele europäische Risikokapitalgeber relativ neu, galten sie doch vor dem Krieg in der Ukraine als Tabu.

So wollen die Helsing-Gründer alte Panzer updaten