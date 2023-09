KI-Initiative der EU Warum von der Leyens Supercomputer Deutschlands KI-Start-ups nur bedingt helfen

In der Europäischen Union befinden sich drei der fünf Supercomputer weltweit. Diese will die EU jetzt zur KI-Entwicklung nutzen.

Düsseldorf Die KI-Szene diskutiert über einen Vorschlag aus Brüssel: Start-ups für Künstliche Intelligenz (KI) sollen künftig Zugang zu den drei europäischen Supercomputern erhalten. Das hatte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt.

Der Zugang zu hoher Rechenleistung ist für KI-Entwickler derzeit eine knappe Ressource. Selbst gut finanzierte Unternehmen haben Schwierigkeiten, spezielle Chips zu bekommen, mit denen sich große KI-Modelle trainieren lassen. Deshalb fordern immer mehr Wissenschaftler und Gründer einen stärkeren Aufbau von Rechenkapazitäten in Europa.

Dabei geht es auch um Unabhängigkeit: Denn Start-ups müssen die Rechenleistung immer teurer bei den großen Tech-Konzernen aus den USA einkaufen. Und weil viele das nicht können, gewinnen die US-Konzerne selbst bei der Entwicklung der KI-Modelle die Oberhand.

Mit der KI-Initiative will die EU-Kommission neue Rechenkapazitäten freilegen. Doch die Reaktionen sind nicht euphorisch: Führende deutsche Forscher und Unternehmen sagen, mit den bestehenden Supercomputern werde den Entwicklern kaum geholfen.

„Rechenleistung ist genauso eine begrenzte Handelsware wie Strom, Gas, Wasser“, warnt Deutschlands führender KI-Forscher Björn Ommer. Der Professor der Ludwig-Maximilians-Universität in München sagt: „Wir können gar nicht schnell genug dafür sorgen, dass wir in Europa unabhängig werden.“ Ansonsten käme die EU in eine Situation wie zu Hochzeiten der Energiekrise, in der sie nicht mehr entscheiden könne, sondern handeln müsse, analysiert der Entwickler des Bildgenerators Stable Diffusion.

Von diesen Superrechnern spricht von der Leyen

In ihrer Ansprache sagte Ursula von der Leyen: „Dank unserer Investitionen in den vergangenen Jahren ist Europa jetzt führend in Sachen Supercomputer – mit drei der fünf leistungsstärksten Supercomputer weltweit.“

Die EU baut in Jülich den Exascale-Computer Jupiter und verfügt in Italien und Finnland über zwei Pre-Exascale-Computer – diese will die EU jetzt bei der Entwicklung von neuen KI-Modellen und -Lösungen einsetzen.

Ein Exascale-Computer erreicht die Verarbeitungsleistung des menschlichen Gehirns auf neuronaler Ebene und ist damit noch leistungsstärker als die Pre-Exascale-Modelle. Der Knackpunkt ist allerdings die Rechenleistung. Diese reiche im Fall der EU-Supercomputer für den enormen Bedarf der großen KI-Modelle nicht aus, sagen Experten. Das könne den Fortschritt der Forschung in Europa gefährden.

Zwar arbeiten bereits heute Forschungseinrichtungen und Unternehmen erfolgreich mit den Supercomputern. Der einzige Exascale-Computer in Europa wurde sogar extra für den Einsatz in den Bereichen der Simulation, KI und Analyse entwickelt. Allerdings gibt Andreas Liebl, Geschäftsführer der Initiative Applied AI, zu bedenken: „Nicht jeder Supercomputer ist optimal für KI-Anwendungen.“

Die Unterschiede der Supercomputer

Der Grund dafür laut Liebl: Die meisten Supercomputer seien CPU-basiert, verfügten also über einen Hauptprozessor, wobei es für KI-Anwendungen vor allem leistungsstarke Grafikprozessor-Modelle (GPU) brauche. Denn diese könnten große Datenmengen besser aufnehmen. Diese Technologie ist derzeit aber besonders gefragt, die Lieferzeiten sind lang.

Die Computer, die am besten auf KI-Modelle ausgelegt sind, werden mit Hardware des US-Unternehmens Nvidia gebaut. Das aber sind die europäischen Computer nicht. Deshalb braucht es laut Liebl „einigen Aufwand, die europäischen Supercomputer für entsprechende Anwendungen zu trainieren“. Und selbst dann könne nicht gewährleistet werden, ob die Öffnung der Supercomputer automatisch einen Nutzen für die Start-ups hätte.

Grundsätzlich hält KI-Forscher Jürgen Gall von der Universität Bonn die Initiative für „sehr begrüßenswert“. Gerade wenn die bürokratischen Hürden für den Zugang gesenkt würden, könnte die Initiative eine Chance sein, erklärt der Bonner Professor.

So will die EU vorgehen

Schon heute wird der Zugang zu dem Supercomputer durch das European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) organisiert. Damit auch Start-ups den Supercomputer in Zukunft nutzen können, sollen die Zugangsregeln laut einer Sprecherin der Kommission angepasst werden – „mit dem Ziel, einen schnellen Zugang speziell für mittelständische Unternehmen und KI-Start-ups zu haben“, so die Sprecherin weiter.

Der Zugang werde allerdings nur „verantwortungsbewussten“ Start-ups gewährt. Wann ein Unternehmen als verantwortungsbewusst gilt, ist unklar. Ebenso unbeantwortet bleibt die Frage, wann die ersten Start-ups Zugang zu den Supercomputern bekommen.

Das fordert die deutsche KI-Szene

Andreas Liebl von Applied AI fordert, dass in Deutschland eine passende Infrastruktur aufgebaut wird. Das könne über Software-Layer geschehen, einer Methode um Software leistungsstärker und die vorhandene Rechenkapazität besser nutzbar und verteilbar zu machen.

Denkbar hält Liebl auch eine Startfinanzierung von rund fünf Milliarden Euro zum Aufbau der Infrastruktur: „Damit könnte man dem Ökosystem aus Start-ups, Forschung, Industrie einen Schub geben.“ Dann könnte die EU gegebenenfalls auch weitere Chiphersteller nach Europa locken, um hier eine Produktion aufzubauen, ist Liebl überzeugt.

Laut Gall und Liebl braucht es auch kontinuierliche Investitionen in die Infrastruktur und niederschwellige Angebote für Unternehmen und Start-ups. Laut KI-Forscher Gall würde „ein abgestimmtes Angebot aus für KI optimierten überregionalen Tier-2 Hochleistungsrechnern und nationalen Tier-1-GPU-Clustern und KI-Expertise in Rechenzentren“, die Lage in Deutschland deutlich verbessern.

Als Beispiel dafür, wie so ein Angebot aussehen könnte, könnte das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte KI-Servicezentrum WestAI dienen. Dieses vereint die Rechenkapazitäten des Supercomputers in Jülich und der RWTH Aachen mit den KI-Kompetenzen des Lamarr-Instituts für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz sowie der Universität Paderborn.

Auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger setzt in ihrem KI-Aktionsplan auf den Ausbau der Supercomputing-Center und die „Öffnung des Zugangs für die KI-Community“.

Dennoch ist Björn Ommer überzeugt: „Die freigelegte Rechenkapazität durch die Initiativen würde nicht ausreichen, denn die Nachfrage steigt schneller als das Angebot.“ Erst in der vergangenen Woche widmete sich der Forscher in einem Vortrag insbesondere der „Limitation of Growth“, also den Entwicklungshemmnissen. Neben der Ressourcenknappheit war auch hier der Mangel an Rechenkapazitäten einer der Hauptfaktoren.

