Deutschlands Firmen suchen nach KI-Tools für ihr Geschäft. Feiyu Xu will ihnen die Technologie dafür liefern. Mit ihrem Start-up Nyonic hat sie große Pläne – und nun auch einen namhaften Investor.

Düsseldorf Früher als geplant ist Feiyu Xu bei SAP ausgestiegen. Die frühere KI-Chefin des Dax-Konzerns will sich so schnell wie möglich auf ihr Start-up konzentrieren. Es geht um eins der derzeit heißesten Geschäftsmodelle in der Start-up- und KI-Szene: KI-Modelle für Unternehmen.

OpenAI hat mit ChatGPT vorgemacht, was mit großen Sprachmodellen möglich ist. Wenn solche Modelle mit großen Datenmengen trainiert werden, können sie menschliche Sprache interpretieren und fast alle Fragen beantworten.

Die Nutzungsmöglichkeiten solcher Modelle reicht aber noch viel weiter. Sogenannte „General Purpose Large Language Models“ könnten auch Designsprachen lernen, Computercode oder 3D-Modelle entwerfen, sagt Feiyu Xu in ihrem ersten Mediengespräch, nachdem sie SAP verlassen hat. Sie ist sich sicher: „In drei Jahren muss jede Firma ein eigenes KI-Modell haben.“

