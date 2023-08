Künstliche Intelligenz KI stößt in Unternehmen auf geteiltes Interesse

Künstliche Intelligenz wird derzeit von gut 13 Prozent der Unternehmen in Deutschland genutzt. Das ergab eine Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstitutes Ifo. Besonders verbreitet ist KI in der Industrie.

München Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. KI-basierte Systeme versprechen in der Anwendung ungekannte Möglichkeiten. Sie verarbeiten riesige Datenmengen mit Hilfe von Algorithmen. Dabei lernen die Systeme anhand neuer Informationen ständig dazu.

Bisher macht aber nur geringer Teil der deutschen Unternehmen von der neuen Technologie Gebrauch. Dies zeigte nun eine Ifo-Erhebung. Demnach findet KI aktuell in 13,3 Prozent der deutschen Unternehmen Anwendung. Allerdings gibt es dabei branchenbezogen große Unterschiede.

KI spielt im Baugewerbe kaum eine Rolle

Während Industriebetriebe offenbar große Hoffnungen in KI setzen, tun sich Handel - darunter sowohl Groß- als auch Einzelhandelsunternehmen - der Ifo-Umfrage zufolge noch schwer mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz.

So sind KI-gestützte Anwendungen laut dem Institut bereits in 17,3 Prozent des verarbeitenden Gewerbes, dazu zählen Industriebetriebe aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Pharmaindustrie, bereits in die Betriebsabläufe eingebunden. Weitere 12,9 Prozent der Branche planen den Einsatz von KI. Etwa jedes dritte Industrieunternehmen nutzt oder plant demnach mit KI.

Dies gilt bei den Handelsunternehmen noch für insgesamt ein Fünftel der Betriebe. Im Bauhauptgewerbe dagegen hält sich das Interesse an KI noch in Grenzen: Für 60 Prozent der befragten Unternehmen ist KI aktuell gar kein Thema - 7,1 Prozent der Branche setzen die Technologie ein und 7,9 Prozent planen die Nutzung von KI. Insgesamt gaben in der Umfrage 40 Prozent der 9.000 befragten deutschen Unternehmen an, dass KI für ihr Unternehmen keine Rolle spiele.

Lesen Sie auch: Fallen Titel von Microsoft, Alphabet & Co. nach dem KI-Hype?