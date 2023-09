Künstliche Intelligenz Salesforce will mit KI den Rivalen SAP abhängen

Der Softwarekonzern integriert Künstliche Intelligenz in alle Produkte und zielt damit auf Firmenkunden. Unternehmenschef Benioff sieht sich damit vor dem Rivalen SAP.

Der SAP-Rivale will sein Geschäft mit Künstlicher Intelligenz ausbauen. (Foto: AP) Salesforce-Chef Marc Benioff

San Francisco Salesforce-Gründer und CEO Marc Benioff geht in die Offensive: „Künstliche Intelligenz ist die Zukunft“, verkündete Benioff am Mittwoch auf der jährlichen Kundenkonferenz „Dreamforce“. Vor rund 40.000 Teilnehmenden in San Francisco kündigte der SAP-Rivale an, KI-Funktionen in alle Produkte des Unternehmens integrieren zu wollen.

Benioff braucht Erfolge. Denn zuletzt herrschte viel Unruhe bei Salesforce, dem größten privaten Arbeitgeber in San Francisco: Das Unternehmen hatte rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen, zahlreiche Führungskräfte wie Co-CEO Brad Taylor verließen das Unternehmen, aktivistische Investoren stiegen ein. Nun soll Künstliche Intelligenz dabei helfen, die Konkurrenz abzuhängen.

Mit der Software von Salesforce verwalten Unternehmen ihre Kundenbeziehungen, vom Vertrieb über das Marketing bis zum Kundenservice. Der Konzern gilt als weltweiter Marktführer für den Bereich Customer Relationship Management (CRM). Zuletzt hatte die Firma zahlreiche Unternehmen aufgekauft. Der teuerste Zukauf war die Übernahme der Kommunikationsplattform Slack für 28 Milliarden Dollar.