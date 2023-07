Künstliche Intelligenz US-Kartellbehörde ermittelt gegen ChatGPT-Macher OpenAI

Düsseldorf Wegen einer möglichen Verletzung von Verbraucherschutzgesetzen hat die US-Kartellbehörde FTC laut übereinstimmenden Medienberichten ein Verfahren gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI eingeleitet. In einer 20-seitigen Vorladung spricht sie von „unfairen oder irreführenden Praktiken, die die Privatsphäre oder den Datenschutz gefährden“.

Damit meint die FTC beispielsweise die Fehler, die das Sprachmodell bei der Umschreibung von Personen macht. Experten für Künstliche Intelligenz (KI) sprechen von Halluzinationen der Modelle. Daher habe die Behörde Informationen angefordert, wie OpenAI mit den Risiken im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) umgeht. Zuerst hatte die „Washington Post“ darüber am Donnerstag berichtet.

Im Fokus steht dabei ein Vorfall aus dem Jahr 2020, als laut OpenAI durch einen Fehler Unterhaltungen und Finanzinformationen von Nutzern für jeden einsehbar waren. Andere Fragen beziehen sich auf das Marketing, das Training von KI-Modellen und den Umgang mit den Nutzerdaten. Weder die FTC noch OpenAI waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Klage gegen Google wegen Trainingsdaten

Sogenannte Generative KI wird mit Unmengen von Daten trainiert, die häufig aus dem Internet zusammengesucht werden. Dazu gehören auch persönliche Einträge auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter. Außerdem fließen sämtliche Anfragen sowie dabei von Nutzern zur Verfügung gestellte Informationen in die Datenbank ein.

Aus diesem Grund sieht sich Google, dessen ChatGPT-Rivale „Bard“ nun auch in Deutschland verfügbar ist, bereits mit einer Milliardenklage in den USA konfrontiert. Die Kläger werfen der Alphabet-Tochter vor, für das Training seiner KI unerlaubt personenbezogene und urheberrechtlich geschützte Informationen genutzt zu haben, und fordern mindestens fünf Milliarden Dollar Schadenersatz.

FTC-Chefin Khan hat Digitalkonzerne im Visier

Der Vorstoß von der FTC kommt wenige Tage nach einer Niederlage vor einem Bundesgericht in Kalifornien, mit der die Behörde die Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft stoppen wollte. Die FTC hat Berufung gegen die Entscheidung eingelegt.

Behördenchefin Lina Khan hat sich nach der Amtsübernahme mit dem Wahlsieg von Präsident Joe Biden auf „nächste Generation-Technologien“ fokussiert. Die Kartellbehörde will „nach vorne schauen“ und sich nicht nur an steigenden Preisen für bestimmte Produkte orientieren, sondern am allgemeinen „Schaden durch digitale Plattformen“.

