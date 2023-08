Millionen für Forschung KI-Zentrum und Aleph Alpha verkünden Partnerschaft

In Heilbronn entsteht mit Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung ein Zentrum für Künstliche Intelligenz. Ein deutsches KI-Start-up soll davon massiv profitieren.

Von oben soll der Innovationspark einmal aussehen wie ein Computerchip. Ipai-Gelände

Heilbronn Deutschlands führendes KI-Start-up Aleph Alpha bekommt massiv Unterstützung in der KI-Forschung: Der Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn hat am Montag eine umfangreiche Partnerschaft mit dem Start-up verkündet.

Der Ipai soll das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz (KI) in Europa werden. Auf einer 30 Hektar großen Fläche wollen die Initiatoren bis 2027 unter anderem Reallabore, ein Rechenzentrum und ein Start-up-Center mit Gemeinschaftsarbeitsflächen bauen.

Die Kooperation wird es Aleph Alpha ermöglichen, Forschungsaktivitäten gemeinsam mit externen Spitzenforschern voranzutreiben. Indirekt kommen der Firma aus Heidelberg damit Forschungsmittel in dreistelliger Millionenhöhe zugute.

Die Partnerschaft ist auch für den Standort Deutschland von großer Bedeutung. Denn das Land droht bei der rasanten KI-Entwicklung den Anschluss zu verlieren. In den USA und China werden hohe Milliardenbeträge in die Schlüsseltechnologie investiert.