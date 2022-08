Seit fünf Jahren fällt europaweit zu wenig Regen. Experten sprechen von der schlimmsten Dürre seit 500 Jahren – und fordern neue Strategien.

Der außergewöhnlich warme und trockene Sommer 2022 könnte auch einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Niedrigwasser des Rheins in Köln

Berlin Das Jahr 2022 ist auf dem besten Weg, in Deutschland als eines der trockensten Jahre überhaupt in die Aufzeichnungen einzugehen. Nach einem niederschlagsarmen Frühjahr hatte es vor allem im Westen und Südwesten sowie in großen Teilen der Landesmitte in den vergangenen Wochen kaum geregnet.

In Berlin fehlte bereits im Juli eine Niederschlagsmenge im Boden, die sich in der Regel über ein ganzes Jahr verteilt. Die Gewitterregen, die für Ende August erwartet werden, dürften die Situation nicht sonderlich abmildern. Und ob die von einigen Wettermodellen für September prognostizierten Niederschläge eintreffen, bleibt abzuwarten. Um die Defizite aufzuholen, müsste es zudem wochenlang durchregnen.

