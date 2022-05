Affenpocken Bundesweit mehr Affenpocken-Fälle erwartet – lange Quarantäne nötig

Immer deutlicher wird: Mit einem schnellen Ende der Affenpocken-Welle ist nicht zu rechnen. Erste Länder beginnen mit Impfungen und setzen lange Quarantänezeiten fest.

Affenpocken unter dem Elektronenmikroskop. (Foto: dpa) Affenpocken

Berlin Auch für Deutschland rechnet das Bundesgesundheitsministerium mit einer weiter zunehmenden Zahl von Affenpocken-Nachweisen. „Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen“, heißt es in einem Bericht für den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Bis Dienstagmittag waren demnach bundesweit fünf Fälle erfasst, davon hatten sich drei Betroffene mutmaßlich im Ausland infiziert.

Proben zahlreicher weiterer Menschen werden analysiert, zudem suchen Behörden nach Kontaktpersonen nachweislich Infizierter. Die WHO meldete am Dienstag bereits über 250 Affenpocken-Fälle in 16 verschiedenen Ländern. Wegen der langen Inkubationszeit von bis zu drei Wochen gehen Experten von einer Vielzahl weiterer Meldungen in nächster Zeit aus.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte am Dienstag in einer Pressekonferenz, dass die aktuelle Lage nicht der Beginn einer neuen Pandemie sei.

Isolation und Quarantäne bei Infektion mit Affenpocken möglich

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA setzte am Montag als empfohlene Quarantänezeit für enge Kontaktpersonen von Infizierten drei Wochen fest. Belgische Behörden ordnen eine 21-tägige Isolation für Infizierte an, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag bestätigte. Für Kontaktpersonen gilt dies nicht, ihnen wird nur zu besonderer Vorsicht geraten.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen In Deutschland empfiehlt Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei einer Infektion mit Affenpocken ebenfalls eine 21-tägige Isolation. Das solle auch für enge Kontaktpersonen gelten. In Großbritannien gilt als Kontaktperson mit hohem Risiko für eine Ansteckung, wer im Haushalt mit einer erkrankten Person lebt, mit einer solchen Geschlechtsverkehr gehabt oder deren Bettwäsche ohne Schutzkleidung gewechselt hat, wie es von der Behörde UKHSA hieß. Diese Gruppe soll demnach auch eine schützende Pockenimpfung erhalten. Für die laufenden Impfungen wird der UKHSA zufolge ein Vakzin der „dritten Generation“ gegen die als ausgestorben geltende Pockenkrankheit beim Menschen verwendet. Experten gehen davon aus, dass solche Pockenimpfstoffe auch gegen die Affenpocken gut schützen. Diskussion um Empfehlung für Pockenimpfung Ob in Deutschland eine Pockenimpfung für Kontaktpersonen und Risikogruppen empfohlen werde, sei noch Gegenstand der fachlichen Abklärung, heißt es in dem Bericht des Bundesgesundheitsministeriums (BMG), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der Bundesrepublik sei eine solche Impfung bis 1975 für Einjährige Pflicht gewesen, in der DDR sei eine Impfpflicht 1982 aufgehoben worden. >> Lesen Sie auch: WHO: Affenpocken sind eindämmbar Bisher sei bei den in Europa festgestellten Affenpocken-Infektionen die westafrikanische Variante nachgewiesen worden, hieß es vom Ministerium auch. Erkrankungen mit dieser Variante gelten als milder verlaufend als die mit der zweiten beim Menschen kursierenden, der zentralafrikanischen Variante. Die bisher weltweit erfassten Infektionen betreffen derzeit in erster Linie Männer, die Sex mit anderen Männern hatten. Eine Übertragung ist aber generell bei engem Kontakt und über kontaminierte Materialien möglich. „Aktuell scheinen die Risikoexpositionen vorwiegend sexuelle Kontakte unter Männern zu sein“, hieß es vom BMG. „Expositionsorte der in Deutschland bislang bekanntgewordenen Fälle waren Party-Veranstaltungen, unter anderem auf Gran Canaria (Spanien) und in Berlin, bei denen es zu sexuellen Handlungen kam.“ Affenpocken: Virus verursacht meist nur milde Symptome Anfang Mai war ein Affenpocken-Fall in Großbritannien nachgewiesen worden. Experten zufolge kursierte der Erreger zu dem Zeitpunkt aber wohl bereits in vielen Ländern. Das Virus verursacht nach Angaben von Gesundheitsbehörden meist nur milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Die meisten Betroffenen erholen sich innerhalb weniger Wochen. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler betonte, Risikopatienten sollten besonders achtsam sein. Folgen einer überstandenen Infektion können Narbenbildung und selten auch Erblindung sein. Auch in den Jahren zuvor hatte es in westlichen Ländern Affenpocken-Fälle gegeben – allerdings nur vereinzelt und hauptsächlich auf Ansteckungen in Afrika zurückgehend. Bei den nun erfassten Fällen handelt es sich inzwischen um Infektionsketten innerhalb westlicher Länder. Wo die Ursprünge der aktuellen Infektionswelle lagen, ist bisher noch weitgehend unklar. Mehr: Diese Biotech-Firmen sollen Affenpocken-Infektionen eindämmen Dieser Artikel erschien zuerst am 23.05.2022 um 12:37 Uhr.