AI Manager Philips bereitet Marktstart von seiner KI-Plattform für die Radiologie vor

Düsseldorf Radiologen der Universitätsklinik Essen sichten täglich knapp 200 Computertomografien (CT). „Ein schneller Befunder analysiert 40 CT-Untersuchungen am Tag“, sagt Felix Nensa, Radiologe an der Uniklinik.

Künstliche Intelligenz (KI) hilft Ärzten dabei, die Röntgenaufnahmen schneller und genauer auszuwerten. „Mittlerweile gibt es allerdings einen ganzen Zirkus von KI-Applikationen“, sagt Nensa. Ärzte verlieren den Überblick.

Einzelne Algorithmen im jeweiligen Kliniksystem zu installieren und Datenschutzanforderungen zu überprüfen, ist ziemlich mühsam. Verschiedene Unternehmen haben den Bedarf der Kliniken an Orientierungshilfen erkannt und bieten Plattformen als KI-Komplettpaket an.

Noch ist der Markt jung, viele Krankenhäuser suchen nach einem passenden Angebot. „Wenn eine Klinik sich einmal für einen Plattformanbieter entschieden hat, bleibt sie auch bei diesem“, berichtet Radiologe Nensa. Er plant eine finale Entscheidung seines Hauses in den kommenden zwei Jahren ein.

Medizintechniker, Pharmakonzerne und Start-ups hören ihre Kassen klingeln und bringen sich in Position. Schätzungen zufolge soll der Markt für KI in der medizinischen Bildgebung bis 2026 um 26 Prozent wachsen und einen Umsatz von 1,36 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Jahr 2021 wurden 400 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Philips kündigte Handelsblatt Inside gegenüber an, seine Plattform AI Manager noch in diesem Jahr in deutsche Kliniken zu bringen.

Philips startet Pilotprojekte in Deutschland

80 Softwareprogramme von 35 Anbietern liegen auf der Plattform, die an eine Cloud angeschlossen ist und über den Philips-PACS läuft. Das ist ein über mehrere Computer laufendes Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem. Starten möchte Philips hierzulande zunächst im Rahmen von Pilotprojekten.

Siemens Healthineers listet eigenen Angaben zufolge eine mittlere zweistellige Anzahl von Apps und Programmen auf seiner Plattform. Die Siemens-Tochter kommt seit der Veröffentlichung auf 6500 medizinische Einrichtungen, die an das System angeschlossen sind. Das Produkt ist Unternehmensangaben zufolge profitabel. Auch Fujifilm will perspektivisch deutsche Kliniken für sich gewinnen. Das System REILi ist seit über fünf Jahren am globalen Markt und bietet 25 KI-Programme an.

Bayer will Blackford und Calantic verknüpfen

Der Pharmakonzern Bayer hat jüngst den Zukauf des Unternehmens Blackford Analysis verkündet. 90 Algorithmen können Röntgenbilder aus den unterschiedlichsten medizinischen Feldern analysieren. Nach mehr als zehn Marktjahren wird die Plattform an mehr als 750 klinischen Standorten eingesetzt, hauptsächlich in den USA und in Großbritannien. Bayers Plan: Blackford soll mit der hauseigenen Plattform Calantic Digital Solution verknüpft werden, um direkt in deutschen Kliniken zu starten. Unternehmensangaben zufolge laufen die Gespräche dazu mit Krankenhäusern allerdings noch.

Deepc und Incepto funktionieren ohne Hardware

Auf Partnerschaft mit PACS-Anbietern setzt auch Geschäftsführer Franz Pfister von Deepc. Mit einem frischen Investment in Höhe von zwölf Millionen Euro möchte er die Plattform für Hersteller weiter ausbauen. „Kunden sollen ihre KI-Anwendungen in Kliniken über uns überwachen können“, sagt er. Hersteller haben so Fehlermeldungen im Blick und können Risiken einschätzen.

In rund 50 Kliniken wird Deepc eingesetzt. Die Plattform funktioniert unabhängig von einer Hardware – ein Unterschied zu etablierten Wettbewerbern. Als Entscheidungshilfen können die KI-Applikationen bei Deepc außerdem über Gelder finanziert werden, die im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) bereitgestellt werden.

Der französische Konkurrent Incepto zieht sein Geschäft in Deutschland gerade erst auf. „Wir haben drei Kunden”, sagt Clemens Janus, verantwortlich für das Deutschlandgeschäft. Insgesamt kommt das Start-up auf circa 160 Kooperationen, es ist in Italien, Spanien, Portugal und der Schweiz aktiv. Anders als Deepc entwickelt Incepto auch eigene KI-Programme: „Wir achten darauf, dass unsere Software das Angebot unserer Kunden ergänzen”, sagt Janus. Insgesamt sind 25 KI-Modelle verfügbar.

ImageBiopsy Lab überall vertreten

Auf fast allen Plattformen gelistet sind Algorithmen von ImageBiopsy Lab. Das österreichische Start-up wurde 2016 gegründet und kommt heute auf knapp 200 Klinik-Installationen in Europa und in den USA. Die KI-Programme analysieren anhand von Röntgenbildern zum Beispiel, ob Knochenbrüche oder Wassereinlagerungen vorliegen.

Gründer Richard Ljuhar sieht zwei klare Zukunftstrends bei KI-Plattformen für Kliniken: Die Softwareprogramme müssen möglichst viele medizinische Fachbereiche abdecken, etwa die Radiologie und die Kardiologie. Ärzte müssen zudem Daten zu mehreren Fragestellungen bekommen.

