BA.2.75 Neue Corona-Variante „Centaurus“ bereitet Virologen Sorgen

BA.2.75 ist zuerst in Indien aufgetaucht. Mittlerweile wurde die neue Corona-Variante auch in Deutschland nachgewiesen. Wissenschaftler sehen Hinweise für eine höhere Ansteckungsrate. Ein Überblick.

Berlin Das Coronavirus hat eine weitere Omikron-Variante hervorgebracht. Wissenschaftler weltweit befürchten, dass sich die Sublinie BA.2.75, auch „Centaurus“ genannt, möglicherweise schnell ausbreiten könnte. Zudem könnte sie die Immunität durch Impfstoffe und frühere Covid-Infektionen umgehen.

Noch aber ist unklar, ob BA 2.75 schwerwiegendere Covid-Erkrankungen verursachen könnte als andere Omikron-Varianten. Alle wichtigen Fragen und Antworten zu BA 2.75 im Überblick.

Wie verbreitet ist BA.2.75 in Deutschland und der Welt?

BA.2.75 wurde zuerst in mehreren Bundesstaaten Indiens entdeckt. Die neue Mutation ist inzwischen in zehn weiteren Ländern aufgetaucht. Darunter ist auch Deutschland, weiterhin Australien, Großbritannien, die USA und Kanada.

Centaurus breitet sich anscheinend schneller aus als andere Varianten. Zu dieser Einschätzung kommt Lipi Thukral, Wissenschaftlerin am CSIR Forschungsinstitut für Genetik und Integrative Biologie in Neu-Delhi.

In Deutschland wurde BA.2.75 zwar bereits nachgewiesen, gilt aber noch als selten. In den Covid-19-Wochenberichten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist zur Virusvariante BA.2.75 bisher nichts zu finden. In Deutschland ist laut RKI-Daten klar die Omikron-Variante BA.5 vorherrschend. Die Anteile in Stichproben wuchsen zuletzt von Woche zu Woche. Hintergrund für die verstärkte Verbreitung ist unter anderem, dass der Erreger Mutationen aufweist, die der Abwehr von Geimpften und Genesenen besser entkommen.

BA.2.75: Wie ansteckend ist die neue Corona-Variante?

Die Tatsache, dass BA.2.75 bereits in vielen Teilen der Welt selbst bei geringerer Virusüberwachung entdeckt wurde, sei ein früher Hinweis auf die schnelle Ausbreitung, erklärte Shishi Luo, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten bei Helix, einem US-Virussequenzierungsunternehmen.

Die neue Omikron-Subvariante namens BA.2.75 bewerten Wissenschaftler insgesamt aber noch zurückhaltend. Sie habe zwar eine Reihe relevanter Mutationen, sei aber bislang sehr selten und hauptsächlich in Indien beobachtet worden, erklärte Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist durchaus möglich, dass BA.2.75 eine global erfolgreiche Variante wird, es ist aber zu früh, dies mit Sicherheit zu sagen“, sagte der Experte für Virusevolution.

Zu dieser Einschätzung kommt auch Matthew Binnicker, Direktor der klinischen Virologie an der Mayo Clinic in Rochester. Auch ihm zufolge ist es noch zu früh für viele Schlussfolgerungen. Es sähe jedoch so aus, als ob die Übertragungsraten, insbesondere in Indien, eine Art exponentiellen Anstieg zeigten.

Wie gefährlich ist BA.2.75?

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bezeichnet BA.2.75 seit dem 7. Juli 2022 als „Variante unter Beobachtung“. Das bedeutet, sie könnte stärker ansteckend sein und wird mit schwereren Krankheitsverläufen in Verbindung gebracht. Die Belege dafür sind jedoch schwach oder konnten noch nicht erbracht werden.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) überwacht BA.2.75 verstärkt. Ihre Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan sagte allerdings, es gebe bisher zu wenige Proben, um die Gefährlichkeit einschätzen zu können.

Wie könnte BA.2.75 die Immunität durch Impfstoffe umgehen?

Die Sublinie der Omikron-Variante besitzt möglicherweise ein verändertes Erbgut. Darauf weist eine Zahl von neuen Mutationen hin. Damit unterscheidet sich BA.2.75 nach Angaben der Wissenschaftler von Omikron-Vorgängern. Es wäre möglich, dass sie sich dadurch nicht nur effizienter an Zellen binden, sondern auch leichter an Antikörpern vorbeimogeln könnte.

Der Virologe Tom Peacock vom Imperial College in London erklärte genauer, dass der Erreger mehrere Mutationen am sogenannten Spike-Protein aufweise, mit dem das Virus menschliche Zellen angreift.

Einzeln betrachtet lasse keine der Veränderungen wirklich aufhorchen, aber wenn alle zusammen auftauchten, sei es eine andere Sache, schreibt der Wissenschaftler auf Twitter. Peacock identifizierte 2021 als Erster die Omikron-Variante als potenziell gefährlich. Er und weitere Forscher schränkten in einer Twitter-Diskussion ein, dass die bisherigen Einschätzungen noch sehr spekulativ seien.

Wie können Sie sich vor BA.2.75 schützen?

Die vorhandenen Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen sind auch bei BA.2.75 noch die beste Verteidigung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung, betonen die Experten. Shishi Luo sagte, die Variante BA.2.75 sei eine Erinnerung daran, dass sich das Coronavirus ständig weiterentwickelt und ausbreitet. „Wir würden gern zum Leben vor der Pandemie zurückkehren, aber wir müssen immer noch vorsichtig sein. Wir müssen akzeptieren, dass wir jetzt mit einem höheren Risiko leben als früher.“

Wie gut ist die Corona-Variante BA.2.75 nachweisbar?

In Labortests (PCR) müsste laut Experten auch BA.2.75 nachweisbar sein. Es gebe keinen Hinweis, dass BA.2.75 nicht per PCR detektiert werden könne, schreibt die Schweizer Virologin Isabella Eckerle auf Twitter. Auch Richard Neher von der Universität Basel erklärte, bei PCR-Tests schienen ihm Nachweisprobleme unwahrscheinlich zu sein, da diese Tests typischerweise mehrere Zielgene hätten.

