Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Sputnik Die zugelassenen Impfstoffe im Vergleich

Der langersehnten Impfstoffe gegen das Coronavirus sind da. Doch was bringen sie? Die Impfstoffe von Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Sputnik V im Vergleich.

Ende 2020 zählte die Weltgesundheitsorganisation WHO 232 Impfstoffprojekte, die sich gegen das Coronavirus richten. Fünf Dutzend davon werden aktuell klinisch getestet, sechs Impfstoffe haben inzwischen offizielle Zulassungen in verschiedenen Ländern erhalten.

Die Biotechnologiefirma Biontech aus Deutschland bekam als erstes Unternehmen sowohl in den USA als auch in Europa eine Zulassung für einen Impfstoff. Mit diesem wird seit dem 27. Dezember 2020 in Deutschland geimpft. Am Mittwoch wird vermutlich auch der Impfstoff der US-Firma Moderna von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Europa zugelassen. Er darf seit dem 18. Dezember bereits in den USA vermarktet werden.

Auch in den USA, Großbritannien, Russland und China laufen bereits groß angelegte Impfungen. Großbritannien setzt dabei neben dem Biontech-Impfstoff auch den von Astra-Zeneca entwickelten Impfstoff ein. In Russland ist der Impfstoff Sputnik V zugelassen, der am Gamaleja-Institut für Epidemiologie in Moskau gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium entwickelt wurde.

Regulär eingesetzt wird ferner ein von der chinesischen Sinopharm entwickelter Impfstoff. Er hat im Dezember Zulassungen in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten und vor wenigen Tagen auch die offizielle Zulassung in China erhalten.

In Indien wurde zudem Anfang Januar der Covid-Impfstoff Covaxin, den der indische Impfstoffhersteller Bharat Biotech entwickelte, für den Notfalleinsatz genehmigt.

Doch wie unterscheiden sich die Wirkstoffe, was sind Vor- und Nachteile, und mit welchen Nebenwirkungen müssen Geimpfte rechnen? Die vier wichtigsten zugelassenen Impfstoffe im Vergleich.

Impfstoff von Biontech, Biotechnologiefirma aus Deutschland – Wirksamkeit, Kosten, Vor- und Nachteile

Art des Impfstoffs: mRNA-Impfstoff

Bei dem mRNA-basierten Impfstoff wird anders als bei herkömmlichen Verfahren nicht das Antigen geimpft, sondern eine codierte Bauanleitung für das Spike-Protein des Virus in Gestalt einer Boten-Nukleinsäure (messenger-RNA). Nach der Impfung produzieren die körpereigenen Zellen das Antigen anhand dieses Bauplans. Darauf reagieren innerhalb weniger Tage die Immunzellen, indem sie Antikörper und andere Schutzmechanismen gegen das Spike-Protein und damit auch gegen das Coronavirus erzeugen.

Vorteile des Impfstoffs von Biontech

Die Wirksamkeit: Bisher liegt die Wirksamkeitsquote bei über 90 Prozent, damit wurden die Erwartungen von Experten für die Wirksamkeit eines Covid-Impfstoffs weit übertroffen. Es sind zwei Impfdosen pro Patient nötig.

Nachteile des Impfstoffs von Biontech

Die Logistik: Der Wirkstoff von Biontech kann bei Kühlschrank-Temperaturen nur fünf Tage gelagert werden. Für eine längere Aufbewahrung ist eine Temperatur von minus 70 Grad erforderlich. Zum Impfstart Ende Dezember vergangenen Jahres gab es in einigen deutschen Landkreisen bereits Probleme bei der Kühlung, die zu Verzögerungen bei der Impfung geführt haben.

Die Kosten: Für in Deutschland lebende Menschen ist die Corona-Impfung zwar kostenlos. Der Impfstoff von Biontech kostet die EU laut einer Preisliste, die die belgische Ministerin Eva de Bleeker publizierte, aber zwölf Euro je Dosis. Jeder Geimpfte wird nach 21 Tagen ein weiteres Mal geimpft.

Bekannte Nebenwirkungen des Impfstoffs von Biontech

In den klinischen Phase-3-Studien traten bei mehr als zwei Dritteln der Probanden Schmerzen an der Einstichstelle auf. Viele klagten zudem über Müdigkeit und Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Muskelschmerzen. Elf Prozent der älteren und 16 Prozent der jüngeren Teilnehmer entwickelten zudem Fieber.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts sind dies allerdings übliche Nebenwirkungen einer Impfung. Solche Reaktionen zeigten, dass der Körper die Information über den Krankheitserreger verarbeitet. Das Immunsystem reagierte genau so, wie man es wolle, und produziere Antikörper, die gegen eine mögliche Corona-Infektion schützen.

In Großbritannien und im US-Bundesstaat Alaska gab es insgesamt drei Fälle, bei denen Geimpfte eine schwere allergische Reaktion zeigten, einem sogenannten anaphylaktischen Schock. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA warnte daraufhin Menschen mit einer anaphylaktischen Vorgeschichte vor der Impfung. Nicht betroffen sind Personen mit Allergien weniger schwerer Ausprägung wie etwa Heuschnupfen.

Zugelassen: in der EU, den USA, Großbritannien, Israel und vielen weiteren Staaten. Deutschland soll 2021 insgesamt über 85 Millionen Dosen des Impfstoffs erhalten.





Impfstoff Moderna, Biotechnologiefirma aus den USA – Wirksamkeit, Kosten, Vor- und Nachteile

Art des Impfstoffs: mRNA-Impfstoff

Genau wie beim Impfstoff von Biontech nutzt auch das US-amerikanische Unternehmen Moderna einen mRNA-Impfstoff, bei dem eine codierte Bauanleitung geimpft wird. Die Zellen im Körper übernehmen die Produktion des Antigens, wodurch ein Schutz gegen das Virus aufgebaut werden kann.

Vorteile des Impfstoffs von Moderna

Die Wirksamkeit: Der Impfstoff von Moderna hat ebenfalls eine Wirksamkeitsquote von mehr als 90 Prozent. Der Impfstoff muss zweimal gespritzt werden.

Der Schutz: Laut Hersteller soll der Wirkstoff zu 100 Prozent vor einem schweren Verlauf schützen.

Nachteile des Impfstoffs von Moderna

Auch der Impfstoff von Moderna benötigt für eine längere Lagerung eine konstante Kühlung. Zwar beträgt diese nur minus 20 Grad, ist aber ebenfalls noch eine Herausforderung für Logistikanbieter, die eine durchgängige Kühlkette sicherstellen müssen.

Die Kosten: Der Wirkstoff von Moderna ist mit einem Preis von 14,70 Euro pro Dosis der teuerste der bisher zugelassenen Impfstoffe. Bei einer Zulassung in der EU ist er aber für Deutsche kostenlos.

Bekannte Nebenwirkungen des Impfstoffs von Moderna

In den ersten Tagen nach der Impfung können Schmerzen, Rötung oder Schwellungen an der Einstichstelle oder Schwellungen der Lymphknoten auftreten. Häufig klagten Geimpfte zudem über Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen. Bei 0,01 Prozent der geimpften Personen trat eine Lähmung des Gesichtsnervs auf. 0,4 Prozent zeigten allergische Reaktionen, dabei sei aber noch unklar, ob diese im Zusammenhang mit der Impfung stehen.

Zugelassen: in den USA und am 6. Januar 2020 auch in der EU. Deutschland soll 50,5 Millionen Impfdosen vom EU-Kontingent erhalten.

Impfstoff Astra-Zeneca, Pharmaunternehmen aus Großbritannien – Wirksamkeit, Kosten, Vor- und Nachteile

Art des Impfstoffs: Vektorimpfstoff

Der Corona-Impfstoff der britisch-schwedischen Firma Astra-Zeneca ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Bei diesem Wirkstoff werden harmlose Viren mit der Erbinformation für das Spike-Protein geimpft. Daraufhin baut der Körper einen Schutz gegen das Virus auf. Auch bei diesem Impfstoff sind zwei Impfdosen nötig – im Abstand von vier bis zwölf Wochen. Eine Immunität soll spätestens 14 Tage nach der zweiten Impfung erreicht werden.

Vorteile des Impfstoffs von Astra-Zeneca

Die Wirksamkeit: Zwar liegt die Wirksamkeitsquote bei dem Impfstoff von Astra-Zeneca nur bei 70 bis 80 Prozent, diese reiche aber laut WHO aus.

Die Kosten: Ein weiterer Vorteil des britischen Wirkstoffs sollen die Kosten sein. Denn der Impfstoff soll pro Dosis nur 1,78 Euro kosten. Damit ist er bisher der günstigste.

Die Logistik: Der Transport des britisch-schwedischen Impfstoffs ist mit weniger Aufwand verbunden. Denn dieser kann bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert und transportiert werden.

Nachteile des Impfstoffs von Astra-Zeneca

Immunantwort: Von der zweiten Injektion besteht die Gefahr, dass sich die Immunantwort vor allem gegen das Trägervirus richtet. Dies soll laut Experten für einen massenhaften Einsatz vor allem in einer ersten Impfwelle aber kein Hindernis darstellen.

Bekannte Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astra-Zeneca

Eine Zwischenauswertung der Studien für den britisch-schwedischen Impfstoff zeigte, dass der Wirkstoff gut verträglich sei. Lediglich seien nur leichte Nebenwirkungen wie Fieber, Müdigkeit oder Rötungen aufgetreten, die normal nach einer Impfung sind. Schwere Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt.

Zulassung: Der Impfstoff ist bisher nur im Vereinigten Königreich zugelassen. Aber auch die EMA soll ebenfalls Schritte für eine Zulassung unternommen haben. Sie rechnet mit einer Zulassung vor Februar. Deutschland soll mehr als 56,2 Millionen Impfdosen erhalten.

Zugelassen: im Vereinigten Königreich

Impfstoff Sputnik V, hergestellt vom staatlichen Institut in Russland – Wirksamkeit, Kosten, Vor- und Nachteile

Art des Impfstoffs: Vektorimpfstoff

Beim russischen Impfstoff handelt es sich genau wie bei Astra-Zeneca um einen Vektorimpfstoff. Dieser Wirkstoff enthält ein nicht vermehrungsfähiges harmloses Schnupfenvirus. Dem Körper werden die Viren mit der Erbinformation für das Spike-Protein des Coronavirus verabreicht. Dadurch können die Immunzellen einen Schutz aufbauen.

Vorteile des Impfstoffs Sputnik V

Die Wirksamkeit: Sie liegt nach Angaben des Gamaleja-Instituts bei 91,4 Prozent und ist damit ebenfalls sehr hoch.

Die Logistik: Impfstoff Sputnik V könnte einen klaren Vorteil gegenüber allen anderen Impfstoffen haben. Denn dieser lässt sich wahrscheinlich gefriertrocknen und kann dann wie löslicher Kaffee vakuumverpackt und um die Welt verschickt werden. Eventuell sogar bei Raumtemperatur.

Nachteile des Impfstoffs Sputnik V

Fehlende Daten: Der russische Impfstoff ist trotz Zulassung noch nicht vollständig erprobt. Experten zufolge fehlen genauere Daten zur Wirksamkeit.

Fehlendes Vertrauen: Neben dem fehlenden Vertrauen aus Europa misstraut selbst die Mehrheit der russischen Bevölkerung dem Impfstoff der Regierung und will sich nicht mit Sputnik V impfen lassen.

Bekannte Nebenwirkungen des Impfstoffs Sputnik V

Laut Gamaleja-Institut klagten geimpfte Menschen teilweise über impftypische Nebenwirkungen wie starke Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Fieber und Schmerzen an der Impfstelle. Es seien aber keine unerwarteten Nebenwirkungen aufgetreten.

Zugelassen: in Russland, Ungarn, Weißrussland, Kasachstan, Argentinien

Über diese vier Impfstoffe wird in Europa derzeit am meisten diskutiert. Neben Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und dem russischen Impfstoff Sputnik V haben unter anderem auch der Pharmakonzern Sinopharm in China und die Firma Bharat Biotech in Indien einen Zulassung für eigene Impfstoffe erhalten.

Mehr zum Thema Impfung in Deutschland: Eine Woche nach Corona-Impfstart in Deutschland – Wo es noch ruckelt und warum