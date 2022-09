Biontech/Pfizer und Moderna Ema empfiehlt Zulassung der Omikron-Booster – Impfungen könnten kommende Woche starten

Die Auffrischungsimpfungen von Biontech/Pfizer und Moderna stehen vor der Zulassung. Der Booster gegen die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 dürfte bald folgen.

Corona-Impfstoff

Frankfurt Ein Expertenausschuss der europäischen Arzneimittelagentur Ema hat am Donnerstag die Zulassung der Omikron-Auffrischungsimpfungen von Biontech/Pfizer und Moderna in Europa empfohlen. Die offizielle Zulassungserteilung durch die Europäische Kommission dürfte in Kürze folgen.

Damit haben impfwillige Bürger in Deutschland voraussichtlich schon ab kommender Woche die Möglichkeit, sich mit einem angepassten Omikron-Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus boostern zu lassen. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen erste Dosen dieser Impfstoffe ab dem 5. September ausgeliefert werden.

Die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind an die Sars-Cov-2-Subvariante BA.1 angepasst, die sich ab vergangenen Winter weltweit verbreitete. Mittlerweile bestimmt allerdings die Variante BA.5 das Infektionsgeschehen.