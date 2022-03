Biotech Biontech will Rekordgewinn zur weiteren Expansion nutzen – Sonderdividende für Aktionäre

Frankfurt Der Mainzer Biotech-Aufsteiger Biontech hat das Jahr 2021 mit 19 Milliarden Euro Umsatz und einem Rekordgewinn von knapp 10,3 Milliarden Euro nach Steuern abgeschlossen. Der Reingewinn liegt damit noch um rund ein Zehntel über den bisherigen Analystenschätzungen.

Biontech will die hohen Erträge nutzen, um sein Forschungsprogramm in den Bereichen Krebsmedikamente und Impfstoffe deutlich voranzutreiben. Darüber hinaus plant das Unternehmen ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar (etwa 1,36 Milliarden Euro). Aktionären soll zudem eine Sonderdividende von zwei Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Das entspricht einem Volumen von 486 Millionen Euro.

Für 2022 bekräftigte das Unternehmen seine Umsatzprognose von 13 bis 17 Milliarden Euro. Bis Mitte März habe man Liefervereinbarungen für rund 2,4 Milliarden Impfstoffdosen im Jahr 2022 unterzeichnet. Davon sollen 650 Millionen Dosen an die EU geliefert werden.

Firmenchef Ugur Sahin will die Vorreiterrolle des Mainzer Unternehmens weiter ausbauen. Dazu soll eine ganze Reihe weiterer Forschungsprogramme in den klinischen Prüfungen vorangetrieben werden. Neben weiteren Impfstoff-Produkten geht es vor allem um diverse mRNA-basierte Immuntherapien, Zelltherapien und biospezifische Antikörper gegen Krebserkrankungen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Bereich Infektionskrankheiten arbeitet Biontech mit dem US-Partner Pfizer unter anderem an neuen Impfstoffvarianten gegen Covid-19 sowie an Impfstoffkandidaten gegen Grippe und Gürtelrose.

Forschungsausgaben steigen sollen um 500 Millionen Euro steigen

Zudem beabsichtige das Unternehmen, in die Bereiche regenerative Medizin und Autoimmunerkrankungen zu investieren, um weitere therapeutische Innovationen für Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln, erklärte Sahin. „Unsere Vision bleibt das Fundament für all unsere Aktivitäten: Wir nutzen das Potenzial des Immunsystems, um die Gesundheit und das Leben von Milliarden von Menschen weltweit zu verbessern“, so der Biontech-Chef.

>>> Lesen Sie hier: Warum die Biontech-Milliarden für Rheinland-Pfalz zum Minusgeschäft werden

Die Forschungsausgaben sollen im laufenden Jahr auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro steigen, gegenüber 942 Millionen Euro im Vorjahr. In den kommenden Jahren wolle man die Ausgaben weiter erhöhen, kündigte Finanzchef Jens Holstein an. Biontech ist dank seines erfolgreichen Covid-Impfstoffs extrem gut gerüstet für eine Forschungsexpansion in dieser Größenordnung.

Dank der hohen Erlöse aus dem Geschäft mit dem Covid-Vakzin ist das Mainzer Biotechunternehmen auf einen Schlag zum umsatz- und ertragsstärksten Unternehmen der deutschen Pharmaindustrie aufgestiegen. Damit liegt es nun vor Bayer und Boehringer Ingelheim.

Weltweit gehört Biontech damit zu den zehn ertragsstärksten Firmen der Pharmaindustrie. Im Vorjahr hatte das Biotech-Unternehmen lediglich 482 Millionen Euro Umsatz und 15 Millionen Euro Reingewinn ausgewiesen. Denn die Vermarktung des Covid-Impfstoffs war erst im Dezember 2020 angelaufen.

Den Großteil der Umsätze im Markt bestreitet dabei der US-Partner Pfizer, der für 2021 rund 36,8 Milliarden Dollar an Erlösen mit dem von Biontech entwickelten Covid-Impfstoff Comirnaty erzielte.

Die Erlöse von Biontech resultieren nur im Umfang von drei Milliarden Euro aus direkten Verkäufen von Impfstoff in den eigenen Vertriebsgebieten Deutschland und Türkei. 14,3 Milliarden Euro entfallen auf Ertragsanteile im Rahmen der Partnerschaft mit Pfizer, weitere 1,4 Milliarden Euro auf andere Erfolgsprämien und Lieferungen von Vorprodukten an die Vertriebspartner.

Aus dieser Konstellation ergibt sich die extrem hohe operative Marge des Unternehmens von rund 80 Prozent. Bei knapp 19 Milliarden Euro Umsatz weist Biontech einen Betriebsgewinn von 15,3 Milliarden Euro und einen Vorsteuergewinn von 15 Milliarden Euro aus. Der Steueraufwand wird mit gut 4,7 Milliarden Euro ausgewiesen und dürfte nahezu komplett dem deutschen Fiskus zugute kommen. Biontech dürfte damit auch zum größten Steuerzahler in Deutschland aufgestiegen sein.

Mehr: Impfstoff-Fertigung in Kenia und 15 neue Forschungsprojekte: Moderna forciert Afrika-Strategie