Biotechnologiefirma Nach Cyberangriff: Evotec verlässt MDax wegen Fristverletzung

Anfang April hatte Evotec über einen Cyberangriff berichtet. Jetzt muss die Biotechnologiefirma den MDax verlassen. Ein Nachfolger steht schon fest.

Das Hamburger Unternehmen spielt als Forschungspartner von großen Pharmafirmen eine wichtige Rolle. (Foto: dpa) Biotechnologiefirma Evotec

Zug/Hamburg Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec aus Hamburg muss wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den MDax verlassen. Ihn ersetzt der hessische Solartechnikhersteller SMA Solar, wie der Indexanbieter Stoxx am späten Donnerstagabend in Zug mitteilte. Für diesen zieht der Halbleiter-Ausrüster Süss Microtec in den Index der kleineren Werte ein. Die Wechsel werden am kommenden Dienstag wirksam.

Evotec hatte Anfang April über einen Cyberangriff berichtet. Zwar wurde die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten den Angaben zufolge aufrechterhalten. Die rechtzeitige Fertigstellung des Geschäftsberichts konnte dadurch aber offenbar nicht gewährleistet werden.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und neu gewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

