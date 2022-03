Corona-Pandemie Nudelsieb-Technik soll helfen: So wollen Forscher effizientere Masken entwickeln

Trotz steigender Inzidenzen sollen viele Schutzmaßnahmen enden – die Maskenpflicht vielerorts nicht. Ließe sich der Atemschutz im Kampf gegen Corona noch verbessern?

Die Filterleistung hängt neben der Materialbeschaffenheit auch vom Luftwiderstand des Gewebes ab. (Foto: imago images/Michael Weber) Frau mit Maske

Berlin Frühlingsgefühle liegen in der Luft. Trotz anhaltender Corona-Pandemie scheint ein unbeschwerterer Sommer in greifbarer Nähe. Dafür sorgen die Ministerpräsidenten, die nun viele der bestehenden Schutzmaßnahmen kippen wollen.

Lediglich die Maskenpflicht soll teilweise bestehen bleiben, um besonders vulnerable Personen zu schützen, etwa in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder im öffentlichen Nahverkehr. Und natürlich werden Vernünftige in Menschenversammlungen den Atemschutz auch weiterhin freiwillig tragen. Ein Anlass, um Rückschau zu halten.

Was leisten die Masken und was könnten sie leisten? Gibt es hier nicht auch noch Optimierungspotenzial im Kampf gegen Corona?

Was eine Maske können muss

Die Anforderungen an Masken zum Schutz vor Corona haben sich in den vergangenen zwei Pandemiejahren dem jeweils aktuellen Forschungsstand angepasst. Nähten viele Deutsche sich vor zwei Jahren noch Stoffmasken, galt später vielerorts FFP2-Pflicht. Welche Masken wo zu tragen sind, liegt in der Hand der Politik.

