Coronavirus Moderna: Kombinierter Booster-Impfstoff in Studie wirksamer

Der Doppelwirkstoff, der an die Beta-Variante angepasst ist, wirkt auch gegen Omikron besser. Ein Omikron-spezifischer Kombi-Booster wird bereits getestet.

Spritzen mit Moderna-Boosterimpfstoff bei in einem Impfzentrum in Taiwan. Ein auch an die Omikron-Variante angepasster Doppel-Impfstoff könnte noch wirksamer sein als der nun getestete Kombi-Booster. (Foto: Bloomberg) Kombinierter Impfstoff erfolgreich getestet

Düsseldorf Der US-Pharmahersteller Moderna hat mit seinem weiterentwickelten Coronaimpfstoff in einer Studie vielversprechende Ergebnisse erzielt. Der bivalente Boosterwirkstoff, der sowohl an die Beta-Variante als an das ursprüngliche Coronavirus („Wildtyp“) angepasst ist, habe eine bessere Immunantwort gegen eine Reihe von Virusvarianten einschließlich Omikron erzielt, teilte Moderna am Dienstag mit. Der Impfstoff habe höhere neutralisierende Antikörpertiter gegen die Omikron-Variante erzeugt als die Auffrischimpfung des derzeit verwendeten Impfstoffs.

An der Studie in den USA nahmen 300 Probanden teil. Bivalente Impfstoffe immunisieren gegen zwei Krankheitserreger oder zwei Erregertypen.

Moderna plane aber nicht, die Zulassung des bivalenten Impfstoffes nun unmittelbar zu beantragen, erklärte die führende Moderna-Wissenschaftlerin Jacqueline Miller. Die Daten würden aber an die US-Gesundheitsbehörde FDA übermittelt, um die Grundlage für einen zukünftigen bivalenten Impfstoffkandidaten zu legen, der auch speziell an die Omikronvariante angepasst ist.

Moderna führe bereits Studien zu einem solchen Impfstoff durch, der den ursprünglichen Wirkstoff mit einer an die aktuell dominante Omikronvariante angepassten Weiterentwicklung kombiniert. Im zweiten Quartal will der Impfstoffhersteller erste Daten dazu veröffentlichen. „Um für den Herbst gewappnet zu sein, mussten wir mit der Produktion auf Risiko beginnen“, sagte Miller. „Unsere Überzeugung ist, dass das Bivalent, basierend auf den Daten, die wir bereits beobachtet haben, (...) die beste Hoffnung auf einen längeren und dauerhafteren Schutz bietet.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Moderna und Biontech arbeiten an zweiter Booster-Impfung