Deutschland geht in das vierte Corona-Jahr. Experten und Expertinnen aus sieben Disziplinen geben einen Ausblick, was in den nächsten Monaten zu erwarten und zu tun ist.

Berlin Die pandemische Phase von Corona ist vorbei, doch auch in der Endemie bleibt Sars-Cov-2 präsent. Was das in den nächsten Monaten bedeutet und wo Forschungen und Maßnahmen nötig sind, erklären Fachleute verschiedener Disziplinen. 1. Immunologie und Impfungen Andreas Radbruch, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin: Ich erwarte, dass die Immunität gegen schwere Krankheitsverläufe durch Infektions- oder Impf-induzierte Serumantikörper anhält und nicht aufgefrischt werden muss. Es geht dabei nicht um ,neutralisierende’ Antikörper, sondern um Antikörper, die die Viren erkennen, verklumpen und für die Eliminierung markieren. Das heißt, es werden keine flächendeckenden ,Booster‘-Impfungen gegen Sars-Cov-2 oder neue Varianten nötig sein. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen