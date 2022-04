Covid-Impfung Brauchen wir eine weitere Auffrischimpfung? Pharmakonzerne arbeiten an Omikron-Booster

Frankfurt Während die Omikron-Welle nach Einschätzung von Fachleuten allmählich ihren Zenit überschreitet und viele Länder Infektionsschutzmaßnahmen herunterfahren, wächst bei den führenden Impfstoffentwicklern die Überzeugung, dass im Kampf gegen die Pandemie längerfristig zusätzliche Auffrischimpfungen sinnvoll und nötig sein werden. In den Vordergrund rücken dabei modifizierte, an die Omikron-Variante angepasste Versionen der bisherigen Covidimpfstoffe.

Grundlage für die Strategien ist dabei zum einen die Erfahrung, dass die bisherigen Vakzine ihre Schutzwirkung gegenüber Omikron-Infektionen relativ schnell verlieren. Zum anderen aber auch die Erwartung, dass neue, möglicherweise gefährlichere Varianten des Virus aller Voraussicht nach aus der inzwischen weltweit dominierenden Omikron-Variante hervorgehen werden und ein Omikron-Vakzin daher am ehesten Schutz gegen solche Varianten bieten kann.

„Wir glauben, dass ein Omikron-adaptiertes Vakzin nötig sein wird, um die Schutzwirkung zu verlängern, die Übertragung der Krankheit zu reduzieren und besseren Schutz gegen neu aufkommende Varianten zu gewährleisten“, sagte die Biontech-Medizinchefin Özlem Türeci im jüngsten Analysten-Call des Mainzer Unternehmens.

Wie viel Zusatzschutz angepasste Impfstoffe wirklich bieten können, ist dabei noch völlig offen. Aber sowohl Biontech als auch Moderna testen solche Vakzine inzwischen in klinischen Studien und dürften im Laufe der nächsten Wochen erste Daten präsentieren.

Die beiden mRNA-Spezialisten setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Moderna prüft im Rahmen seiner Boosterstrategie sowohl ein Omikron-spezifisches Vakzin als auch einen „multivalenten“ Impfstoff als Kombination aus dem regulären Covidvakzin und einer Omikron-Version.

Vor allem in diesem Kombinationsimpfstoff sehen das Moderna-Management wie auch externe Analysten das größte Potenzial. „Wir gehen davon aus, dass diese Kombination letztlich den besten Schutz vor Infektionen bieten kann“, sagt Jacqueline Miller, die den Bereich Infektionskrankheiten bei Moderna leitet.

Demgegenüber setzt Biontech primär auf ein reines „Omikron-adaptiertes“ Vakzin, das inzwischen in verschiedenen Konstellationen getestet wird: als Viertimpfung nach drei Dosen des etablierten Impfstoffs, als Dritt- und Viertimpfung nach der primären Impfung sowie als eigenständige Dreifachimpfung bei Personen, die bisher noch gar nicht geimpft sind.

Angesichts der inzwischen sehr starken Dominanz der Omikron-Variante mit einem geschätzten Anteil von mehr als 99 Prozent aller Infektionen sieht Biontech-Chef Ugur Sahin wenig Bedarf für ein Kombinationsvakzin. Er verweist auf Analysen, wonach eine Berührung mit dem Spike-Protein des Omikron-Virus bei schon geimpften Personen eine relativ breite Antikörperantwort gegen diverse Varianten erzeuge. Die Kombination von zwei Impfstoffvarianten in einem Vakzin könne auch kontraproduktiv wirken, weil sie den Effekt eines Impfstoffs gegen Omikron verwässere, so Sahin.

Potenzial der Booster bleibt umstritten

Für eine zweite Boosterimpfung stehen unterdessen auch bisher die zugelassenen regulären Vakzine zur Verfügung. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission eine zweite Boosterimpfung mit einem der beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna für alle Personen ab 70 Jahren sowie für Menschen mit erhöhtem Risiko etwa aufgrund von Immundefiziten. Tatsächlich gefolgt sind dieser Empfehlung nach jüngsten Daten des RKI bisher nur knapp 2,2 von mehr als 13 Millionen Menschen, für die diese Empfehlung gilt.

In den USA hat die zuständige Arzneimittelbehörde FDA Ende März die bestehenden Zulassungen für die beiden mRNA-Vakzine auf eine zweite Auffrischimpfung generell für Personen ab 50 Jahren zugelassen sowie für jüngere Menschen, soweit sie von Immunschwächen betroffen sind.

Nach bisherigen Daten könne ein zweiter Booster mit einem der mRNA-Impfstoffe das Schutzniveau für Personen mit erhöhtem Risiko verbessern, begründete der für Medikamentenbewertung und Forschung zuständige FDA-Direktor Peter Marks die Zulassung.

Die bisher stärkste Evidenz zugunsten einer vierten Covidimpfung mit den etablierten Impfstoffen lieferte eine Studie aus Israel, wonach bei Personen über 60 Jahren durch einen solchen zweiten Booster das Risiko für schwere Coviderkrankungen um den Faktor vier reduziert werden kann. Allerdings basiert diese Analyse auf einem vergleichsweise kurzen Beobachtungszeitraum von nur wenigen Wochen.

Laut einet Studie aus Israel kann bei Personen über 60 Jahren durch einen zweiten Booster das Risiko für schwere Erkrankungen um den Faktor vier reduziert werden. (Foto: Reuters) Vierte Impfung in Tel Aviv

Viele Ärzte und Immunologen zeigen sich daher bisher eher zurückhaltend gegenüber einem schnellen und breiten Einsatz von Zusatzimpfungen – zumal im Sommer oder Herbst die womöglich besseren Impfstoffvarianten zur Verfügung stehen könnten.

Moderate Krankheitslast

Zudem bietet auch das aktuelle Infektionsgeschehen letztlich ein zwiespältiges Bild, das nicht unbedingt zu weiteren Impfungen auf breiter Ebene drängt. So zeigt sich zwar klar, dass die bisherigen Impfungen relativ schnell ihre Schutzwirkung gegen Infektionen mit Omikron verlieren. Nach jüngsten Daten des RKI ist zum Beispiel die Inzidenz für symptomatische Covidinfektionen bei ungeimpften, grundimmunisierten und geboosterten Personen im Alter von 18 bis 59 Jahren inzwischen praktisch gleich hoch. Bei den über 60-Jährigen zeigt sich danach noch ein leichter Vorteil zugunsten der Impfung, aber kein Unterschied mehr zwischen Grundimmunisierung und Booster.

Andererseits bringen die Impfungen nach wie vor offenbar eine deutliche Schutzwirkung vor schweren Erkrankungen. Das RKI schätzt daher die Impfeffektivität mit Blick auf Hospitalisierungen für die über 60-Jährigen auf 77 Prozent bei der zweifachen Impfung und auf 87 Prozent, wenn eine zusätzliche Auffrischimpfung erfolgte. Seit Anfang Februar haben sich diese Werte nur leicht, um sechs bis acht Prozentpunkte, verschlechtert.

Die Kombination aus den positiven Impfstoffeffekten und der tendenziell geringeren Gefährlichkeit der Omikron-Variante sorgt damit bisher dafür, dass die Krankheitslast alles in allem vergleichsweise gering bleibt in Relation zu den sehr hohen Infektionszahlen.

So stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covidinfektionen zuletzt zwar wieder leicht an auf knapp 1600 pro Woche. Relativ zur offiziellen Infektionsrate errechnet sich daraus allerdings eine Fallsterblichkeit von nur noch etwa 0,1 Prozent gegenüber Werten von deutlich mehr als einem Prozent in den früheren Infektionswellen.

Die Zahl der Covidpatienten auf Intensivstationen entspricht aktuell nur noch 0,05 Prozent der aktiv infizierten Personen und ist damit um den Faktor 30 niedriger als im Vorjahr.

Auch andere Indikatoren deuten auf ein vergleichsweise normales Krankheitsgeschehen trotz hoher Corona-Infektionszahlen hin. Die Rate der akuten Atemwegserkrankungen bewegte sich dem jüngsten Wochenbericht des RKI zufolge zuletzt bei etwa sechs Prozent und damit auf dem Niveau der Vorcoronajahre 2017 bis 2019.

Die Zahl der wöchentlichen Krankenhausaufnahmen aufgrund schwerer akuter respiratorischer Erkrankungen (SARI) aller Art ist danach seit Januar relativ stabil und niedriger als in den vergangenen vier Jahren.

Auch die Sterblichkeit insgesamt bewegt sich ungeachtet der Omikron-Welle bisher noch auf einem eher normalen Niveau. Von Jahresanfang bis zum 20. März sind laut Statistischem Bundesamt rund 230.000 Menschen in Deutschland gestorben. Das sind etwa 11.000 weniger als im vergangenen Jahr und genauso viele wie im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

