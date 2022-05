Covid-Vakzin EU will Impfstoff-Vertrag mit Valneva kündigen

Die EU will nicht länger auf die Zulassung warten und vom Vorabkauf von 60 Millionen Impfstoffdosen zurücktreten. Anleger lassen die Aktie fallen.

Die Verzögerungen bei der Valneva-Zulassung könnten dem Unternehmen nun zum Verhängnis werden. (Foto: AP) Valneva-Labor in Frankreich

Frankfurt Rückschlag für den französisch-österreichischen Impfstoffentwickler Valneva: Weil das Unternehmen in Europa noch keine Zulassung für seinen Corona-Totimpfstoff erhalten hat, will die Europäische Kommission den Vorabkaufvertrag für das Vakzin kündigen. Das teilte Valneva am Montagmorgen mit.

An der Börse brach die Aktie daraufhin um mehr als zwanzig Prozent ein: Seit ihrem Höhenflug Ende November hat sie mehr als zwei Drittel ihres Werts verloren.

Valneva hatte mit der EU im Rahmen des Vorvertrags die Lieferung von bis zu 60 Millionen Impfstoffdosen vereinbart. Voraussetzung dafür war jedoch die Marktzulassung in Europa bis zum 30. April.

Das Vakzin befindet sich bereits seit Anfang Dezember im rollierenden Zulassungsverfahren. Die Prüfer der EU-Arzneimittelagentur Ema zeigten sich bisher aber noch nicht zufrieden mit den eingereichten Daten und forderten zuletzt Ende April zusätzliche Informationen.

