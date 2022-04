Dax-Konzern Laborausrüster Sartorius trotzt Inflation – und bestätigt Jahresprognose

Im ersten Quartal erzielte Sartorius einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro. Der Konzern warnt vor wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den Ukrainekrieg.

Göttingen Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius ist mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. So profitierte der Dax-Konzern von einer starken Nachfrage und hält am bisherigen Jahresausblick fest.

Im ersten Quartal erzielte der Dax-Konzern einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro und damit fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie Sartorius am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) legte um knapp ein Drittel auf 349 Millionen Euro zu.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 206 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. „Die Nachfrage nach unseren Produkten ist in allen Segmenten hoch, und unsere Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten kommen gut voran“, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg in einer Pressemitteilung.

Die globalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hätten durch den Krieg in der Ukraine jedoch zugenommen und damit auch die Belastung der Lieferketten sowie die Risiken aus den gestiegenen Inflationsraten. Zudem sei eine Normalisierung der pandemiebedingten Effekte und der Entwicklung des Auftragseingangs zu verzeichnen.

Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Joachim Kreuzburg weiterhin eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung zwischen 15 und 19 Prozent an. Vom Erlös sollen etwa 34 Prozent als bereinigter operativer Gewinn beim Unternehmen hängen bleiben. Im ersten Quartal waren es 34,1 Prozent. Sartorius gehört zu den Marktführern bei Laborwaagen, Pipetten und anderen Verbrauchsartikeln für Labore. Im September 2021 stieg das Unternehmen in den erweiterten Leitindex Dax auf. Die Aktie legte vorbörslich um rund 0,9 Prozent zu.