Diagnostik Erste Krankenversicherung erstattet umstrittenen Bluttest auf Krebs

Der Test soll Tumore frühzeitig erkennen. Die Firma Zyagnum hat dafür jetzt positive Studienergebnisse vorgelegt. Doch bei Krebsmedizinern bleiben Zweifel.

Der Test der Firma Zyagnum weist bestimmte artfremde Eiweißstoffe in den sogenannten Makrophagen, den Fresszellen des Menschen, nach. Diese Makrophagen patrouillieren durch den Körper und nehmen dabei ungewünschte Zellstrukturen wie entartete Krebszellen auf. (Foto: imago images/Westend61) Bluttest im Labor

Frankfurt Krebs so frühzeitig erkennen zu können, dass er möglichst noch heilbar ist – dieser Wunsch treibt viele Wissenschaftler und Unternehmen an. So auch Ralf Schierl, Mitgründer und Geschäftsführer der Diagnostikfirma Zyagnum aus dem hessischen Pfungstadt. Das Unternehmen mit 35 Mitarbeitern hat einen Test entwickelt, der im Blut eines Menschen Hinweise darauf finden soll, ob dieser einen bösartigen Tumor hat oder entwickelt.

Zyagnum will das 2017 zugelassene Produkt als jährlich durchzuführenden Test zur Früherkennung etablieren. Dem ist das Unternehmen jetzt näher gekommen: Mit der Hanse Merkur bezahlt der erste private Krankenversicherer den Test künftig einmal im Jahr – und das, obwohl Krebsmediziner das Verfahren weiterhin sehr kritisch sehen.