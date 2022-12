Digitale Gesundheit Frisches Kapital für Gesundheits-Start-ups: Teleclinic-Gründer legt 100-Millionen-Euro-Fonds auf

Der Wagniskapitalgeber Yzr will junge Unternehmen in der digitalen Gesundheitswirtschaft unterstützen. Auch ein namhafter Konsumgüterkonzern beteiligt sich.

Die Yzr-Gründer haben einen klaren Digitalfokus. (Foto: Tom Solo Int.) Reinhard Meier und Markus Feuerecker

Düsseldorf, Frankfurt Ein neuer Investmentfonds will Start-ups in der digitalen Gesundheitswirtschaft bei der Frühfinanzierung unterstützen. Aufgelegt wird er von Yzr Capital. Hinter dem Wagniskapitalgeber stehen der Start-up-Unternehmer Reinhard Meier, einst Mitgründer des Telemedizinanbieters Teleclinic, und der Venture-Capital-Experte Markus Feuerecker.

Der Fonds hat bislang 60 Prozent seines Zielvolumens in Höhe von 100 Millionen Euro erreicht. Zu den Anlegern des Yzr-Fonds zählen institutionelle und strategische Investoren wie der European Investment Fund, Bertelsmann Investments und die Beiersdorf AG. Zudem sind Family-Offices sowie Industrie- und Tech-Unternehmer investiert.

Yzr Capital selbst will sich an jungen Unternehmen in der digitalen Gesundheitswirtschaft beteiligen. Der Name Yzr (gesprochen „Waiser“) leitet sich von einer alten Schreibweise der durch München fließenden Isar ab und steht für „wise and informed investment decisions“, erklärt das Unternehmen.