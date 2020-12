Digitalisierung IBM und Siemens Healthineers starten gemeinsame Gesundheitsplattform

Die Branchenriesen wollen die digitale Vernetzung des Gesundheitswesens vorantreiben und preschen mit einem System für Cloud-Dienste und Datenaustausch vor.

Düsseldorf Erste Amtshandlung eines Patienten im Krankenhaus ist meist das Ausfüllen einer langen Liste. Die reicht von den Adressdaten über Vorerkrankungen und OPs bis zu Medikation und Allergien. Das händische Ausfüllen kostet nicht nur den Patienten Zeit, sondern auch das Klinikpersonal bei der Auswertung. Digitale Aufnahmesysteme für Krankenhäuser gibt es längst. Doch scheitert ihr Einsatz häufig an der technischen Integration.

Deshalb haben sich IBM und Siemens Healthineers zusammengetan und eine gemeinsame Gesundheitsplattform entwickelt, die am Dienstag vorgestellt wird. Der US-amerikanische IT-Riese und der Medizintechnik-Spezialist aus Bayern wollen den Krankenhäusern und perspektivisch allen Gesundheitseinrichtungen in Deutschland die Welt des Cloud-Computings öffnen.

Mit dem Anschluss an die Plattform sollen Krankenhäuser digitale Anwendungen wie das Aufnahmemanagement, virtuelle Sprechstunden, Telekonsilien und weitere als Software „as a service“ nutzen können. „Damit ermöglichen wir, dass Innovationen im Gesundheitswesen dort ankommen, wo sie direkten Nutzen stiften“, sagt Thilo Mahr. Der Manager ist bei Siemens Healthineers für den Marktzugang im Bereich digitale Gesundheit zuständig.

Mit der Plattform „as a service“ von IBM und Siemens können Kunden komplexe Aufgaben erledigen – komplett in der Cloud, also ohne einen einzigen eigenen Server in Betrieb zu nehmen. Zu Speicherplatz und Rechenleistung kommen Programme, die beispielsweise große Datenmengen analysieren oder den Betrieb von Apps managen.

„In der Vergangenheit haben viele Krankenhäuser spezifische Software-Einstellungen durchgeführt“, erklärt Michael Burkhart, Leiter Gesundheitswirtschaft beim Beratungsunternehmen PwC. Dadurch seien Insellösungen entstanden, die besonders fehleranfällig seien. „Die Cloudlösungen beenden diesen Zustand und beseitigen dadurch Schnittstellenprobleme und Fehlerrisiken“, sagt Burkhart.

Zudem wohnt die Künstliche Intelligenz in der Cloud. IBM und Siemens verstehen ihre Plattform als offenes Ökosystem. „Auch andere Anbieter sollen digitale Anwendungen den Plattform-Nutzern zur Verfügung stellen können“, sagt Christian Noll, Mitglied der Geschäftsführung von IBM Deutschland.

„Kein Gegenmodell“ zum staatlichen Projekt

Während die Cloud in anderen Branchen längst Usus ist, ist das deutsche Gesundheitswesen noch immer digital rückständig. Das Fax gehört weiter zu den beliebtesten Kommunikationsmitteln. Und wenn Prozesse digitalisiert sind, wird häufig unflexible Hardware verwendet, und jeder setzt auf sein eigenes System, sodass die Daten in Silos verbleiben.

IBM und Siemens wollen deshalb auch den Austausch der Daten fördern. Teil ihrer Plattform soll die Kommunikation zwischen Ärzten werden. Wenn ein Arzt in der Notaufnahme beispielsweise die Befunde vom entfernten Krankenhaus am Wohnort des Patienten braucht, soll er sich diese in Echtzeit digital besorgen können, wenn ihm der Patient die Erlaubnis dafür erteilt.

Auch dabei handelt es sich um einen Cloud-Ansatz: Die Daten bleiben beim Stamm-Krankenhaus des Patienten gespeichert. Der Notarzt kann sie sich über die Plattform ansehen, ohne sie selbst speichern zu müssen.

Nun amtiert mit Jens Spahn derzeit der wohl umtriebigste Bundesgesundheitsminister im Bereich Digitalisierung, den man sich vorstellen kann. Auch Spahn ist dabei, eine Gesundheitsplattform aufzubauen, die den Datenaustausch ermöglichen soll und auf der verschiedene digitale Anwendungen basieren sollen.

Bei IBM und Siemens betont man, dass die eigene Plattform kein Gegenmodell sein soll. „Vielmehr wollen wir die Lücken schließen, die das staatliche Projekt aufweist und schneller Lösungen insbesondere für die Krankenhäuser schaffen, die bislang noch eher am Rand stehen“, erklärt IBM-Manager Noll.

Spahn hat zum Beispiel die Krankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten ab 2021 eine digitale Patientenakte anzubieten, in der Nutzer ihre Gesundheitsdaten sammeln und Ärzten freigeben können. Der Minister setzt dabei auf eine zentrale Datenverarbeitung. Große Datenmengen wie von Röntgenbildern sind damit nicht so leicht zu übertragen – anders als beim dezentralen Ansatz von IBM und Siemens.

„Was außerdem fehlt, ist der direkte Austausch zwischen Ärzten“, findet Noll. Hinzu kommt, dass IBM und Siemens einzelne Anwendungen, die Spahn orchestriert, in die eigene Plattform integrieren wollen.

Bei einem E-Mail-Dienst für Ärzte soll das voraussichtlich bis Mitte des kommenden Jahres passieren. Wenn das staatliche Projekt einmal auf der Höhe ist, können sich die Unternehmen auch vorstellen, die eigene Plattform grundsätzlich in die staatlichen Strukturen zu integrieren. „Die Cloud wird immer mehr zum Innovationstreiber“, sagt Burkhart von PwC. Daher müsse man diese Innovationen genau beobachten, um dann zu entscheiden, welche für den Ausbau der staatlichen Gesundheitsplattform besondere Relevanz hätten.

Was das staatliche und das private Projekt eint: Der Patient soll Herr über seine Daten bleiben. „Auch wenn wir insbesondere die Experte-zu-Experte-Kommunikation abbilden: Der Patient entscheidet stets eigenständig über seine Daten“, sagt Siemens-Experte Mahr.

Digitalisierung in der Fläche ermöglichen

Tatsächlich geht die Plattform von IBM und Siemens beim Datenschutz noch über das staatliche Projekt hinaus. Während im ersten Jahr der digitalen Patientenakte die Nutzer einem Arzt nur ihre gesamten Daten freigeben können, versprechen IBM und Siemens, dass Patienten die Freigabe zwischen ihren Ärzten bei jedem Dokument einzeln regeln können.

Mahr hält die Plattform insbesondere für ein geeignetes Instrument, die Digitalisierung in die Fläche zu bringen. „Große Gesundheitseinrichtungen wie Universitätskliniken sind meist schon auf dem richtigen Weg. Vor Herausforderungen stehen oftmals die kleineren bis mittelgroßen Einrichtungen, die geringere Skaleneffekte erreichen und Digitalisierung für sie erstmal vor allem hohe Aufwände bedeutet“, erklärt er.

Cloud-Dienste würden einen Ausweg darstellen. „Damit müssen Anwendungen wie ein Aufnahmemanagement nicht für jede Einrichtung neu erfunden werden“, ergänzt Noll von IBM.

Die Anbindung an die Plattform kostet eine fünfstellige Einmalgebühr. Hinzu kommen jährliche Kosten je nach Menge der über die Plattform ausgetauschten Daten. Diese liegen im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Für die Mehrwertdienste müssen Nutzer zudem gesonderte Verträge schließen.

