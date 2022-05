Erkrankung Erster Affenpocken-Fall in Deutschland: Was über Symptome, Übertragung und weitere Fälle bekannt ist

Das Virus wurde nun auch bei einem Patienten in Deutschland festgestellt – dies war „eine Frage der Zeit“, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Experten warnen vor Hysterie.

Im Gegensatz zu Sars-CoV-2 werde das Affenpockenvirus nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen. (Foto: dpa) Affenpocken unter dem Mikroskop

Berlin Die Affenpocken erreichen Deutschland: Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München habe am Donnerstag erstmals hierzulande bei einem Patienten mit charakteristischen Hautveränderungen das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen. Das teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Freitag mit.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte zu der Infektion des Mannes in Bayern: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden.“

In Europa waren zuletzt mehrere Ausbrüche von Affenpocken bekannt geworden, darunter in Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und Belgien. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Symptome bei Affenpocken auftreten

Zu den Symptomen bei Affenpocken gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Es bilden sich flüssigkeitsgefüllte Bläschen, die eitern und aufplatzen können und schließlich ein Schorf, der später abfällt und dabei noch vermehrungsfähiges Virus enthalten kann. Die Krankheit verläuft in der Regel mild.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Inkubationszeit der Affenpocken beträgt dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr zufolge in der Regel sechs bis 13 Tage, könne aber auch zwischen fünf und 21 Tagen liegen. Die Krankheit heilt typischerweise von selbst ab, wobei die Symptome in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen abklingen.

Wie Affenpocken übertragen werden

Laut dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr können Affenpocken im Frühstadium über erregerhaltige Tröpfchen in der Ausatemluft oder später durch direkten Kontakt mit den Hautveränderungen übertragen werden. In Pustel- und Schorfmaterial sei das Virus noch lange überlebensfähig und könne so auch über kontaminierte Materialien und Oberflächen wie beispielsweise Kleidung, Bettzeug und andere persönliche Gegenstände übertragen werden.

Im Gegensatz zu Sars-CoV-2 werde das Affenpockenvirus allerdings nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Eine Infektion erfordere in der Regel einen sehr engen Kontakt mit infizierten Menschen, Tieren oder kontaminierten Gegenständen.

Affenpocken würden zwar ein sehr typisches Krankheitsbild aufweisen, milde Fälle mit sehr wenigen Hautveränderungen könnten jedoch unentdeckt bleiben und stellten somit ein Risiko für die weitere Übertragung von Mensch zu Mensch dar.

Wie Experten die Affenpocken einschätzen

Der Infektiologe der Charité in Berlin, Leif Erik Sander, rechnet bei der langen Inkubationszeit „mit einer weiteren deutlichen Zunahme der Fälle“, wie er auf Twitter schrieb. „Dennoch bleibt dies vor allem ein Thema für die Spezialisten.“ Affenpocken seien nicht so ansteckend, dass es eine breitflächige Epidemie oder Pandemie wie bei Covid-19 geben werde.

Das Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) jedoch weist darauf hin, dass es das erste Mal sei, dass das Virus von Mensch zu Mensch in Europa übertragen würde. „Es ist jetzt das erste Mal, dass Infektionsketten aus Europa gemeldet sind, ohne eine epidemiologische Verbindung nach West- oder Zentralafrika“, schreibt das Zentrum in einer Mitteilung.

Für den Mediziner Norbert Brockmeyer seien insbesondere Menschen gefährdet, die sexuelle Kontakte zu vielen verschiedenen Menschen haben. Das Virus könne aber grundsätzlich auch bereits bei engem Körperkontakt übertragen werden, insofern hält Brockmeyer auch in der Allgemeinbevölkerung Vorsicht für ratsam. „Es darf aber keine Hysterie entstehen. Die Affenpocken werden gut kontrollierbar sein.“

Welche Affenpocken-Fälle bislang bekannt sind

Am Freitag wurden zwei erste Fälle der seltenen Virusinfektion in Belgien bekannt. Sie wurden von Virologen in unterschiedlichen Städten festgestellt. Der flämische Sender VRTNWS berichtete allerdings, dass beide Patienten dieselbe Party besucht hätten.

Die erste infizierte Person, bei der die Krankheit in Antwerpen diagnostiziert wurde, ist Behördenangaben zufolge nicht ernsthaft erkrankt und befindet sich zusammen mit ihrem Partner in Isolation. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um einen Mann aus der Region Flämisch-Brabant, wie der Virologe Marc Van Ranst aus Leuven auf Twitter mitteilte. Auch er soll nicht ernsthaft erkrankt sein. In Spanien stieg die Zahl der Infektionen derweil um 14 auf insgesamt 21 Fälle, wie die Behörden in Madrid mitteilten.

Erste Fälle wurden auch in Australien und Kanada bekannt. Australien meldete am Freitag einen ersten Fall von Affenpocken bei einem männlichen Reisenden, der vor Kurzem aus Großbritannien zurückgekehrt war.

Ein weiterer Verdachtsfall, bei einem Mann, der ebenfalls kürzlich nach Europa gereist war, wird noch geprüft. In Kanada wurden zwei Fälle in der Provinz Quebec gemeldet, die ersten bestätigten Infektionen in dem Land. Die Behörden gehen zudem 17 Verdachtsfällen nach.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Lesen Sie hier die aktuellen Entwicklungen in der Coronapandemie im Newsblog