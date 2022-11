Forschung Alzheimer-Wirkstoff von Roche enttäuscht in klinischen Studien – Aktie verliert deutlich

Der Hoffnungsträger Gantenerumab hat einen Nachweis seiner Wirksamkeit verfehlt. Es ist der zweite Rückschlag für den Schweizer Konzern, der zumindest wertvolle Daten sammeln konnte.

Die Schweizer haben erneut einen Rückschlag in der Alzheimer-Forschung erlitten. (Foto: RERUTERS) Gebäude von Roche

Zürich Der Schweizer Pharmariese Roche hat erneut einen Forschungsrückschlag mit einem neuen Alzheimermedikament zu verkraften. Der experimentelle Wirkstoff Gantenerumab konnte in zwei großangelegten klinischen Studien der Phase III den kognitiven und funktionellen Verfall bei Patienten im Frühstadium der Krankheit nicht verlangsamen, teilte der Arzneimittelhersteller am Montag mit. Damit wurden die Hauptziele von zwei „Graduate“ genannten Studien verfehlt.

Roche-Aktien rutschten in Zürich um bis zu 5,7 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr zu. Der erneute Rückschlag in der Alzheimer-Forschung bei seinem Partner belastete Morphosys. Die Aktien des Biotechunternehmens brachen zur Eröffnung am Montag um rund 25 Prozent ein und waren mit 15,70 Euro so billig wie zuletzt vor elf Jahren.

Denn auch für Morphosys sei dies ein herber Schlag, urteilte ein Händler. Denn Gantenerumab wurde einst von Morphosys entwickelt, im Jahr 2000 übernahm Roche die Rechte an dem Antikörper und war seither vollständig für die klinische Entwicklung und die mögliche Vermarktung verantwortlich. „Auch wenn die Graduate-Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprechen, sind wir stolz darauf, einen qualitativ hochwertigen, klaren und umfassenden Datensatz zur Alzheimer-Krankheit geliefert zu haben, und wir freuen uns darauf, unsere Erkenntnisse zu teilen, während wir weiter nach neuen Behandlungsmöglichkeiten für diese komplexe Krankheit suchen", erklärte Roche-Entwicklungschef Levi Garraway.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der Basler Konzern werde weiter an der Entwicklung und Bereitstellung von Tests arbeiten, die eine frühe und genaue Alzheimer-Diagnose ermöglichten. Zudem verfüge Roche über eine Pipeline von Prüfpräparaten mit verschiedenen Ansatzpunkten zur Bekämpfung der Krankheit. Ergebnisse auch mit Implikation für andere Produkte Die mit Gantenerumab behandelten Studienteilnehmer hätten zwar eine Verlangsamung der Verschlechterung der Leistungsfähigkeit in Bereichen wie Gedächtnis, Orientierungsvermögen, Problemlösungsfähigkeit, Hobbys sowie Körperpflege gezeigt. Diese Ergebnisse seien aber statistisch nicht signifikant ausgefallen. Zudem sei der Abbau von Beta-Amyloid, dem Protein, das sich zu Plaques im Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit ablagert, geringer als erwartet ausgefallen. Roche wird die Ergebnisse der Studien auf einer Konferenz am 30. November vorstellen. Zuvor hatte bereits das Alzheimermittel Crenezumab des Konzerns den kognitiven Abbau bei bestimmten Alzheimer-Patienten nicht verlangsamt oder verhindert. Die Daten zur Wirksamkeit von Gantenerumab waren mit Spannung erwartet worden, nachdem jüngst das Mittel Lecanemab des US-Biotechnologiekonzerns Biogen und seines japanischen Partners Eisai in klinischen Tests mit Patienten im Frühstadium der Krankheit den kognitiven und funktionellen Verfall deutlich verlangsamt hatte - ein seltener Erfolg in der Alzheimerforschung. Die Roche-Arznei verfolgt den gleichen Behandlungsansatz, die Entfernung von Ablagerungen des Proteins Beta-Amyloid aus dem Gehirn von Alzheimer-Patienten. Mehr: Neue Hoffnung für Alzheimer-Patienten: Mittel von Biogen und Eisai punktet in Studie.