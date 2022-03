Gesundheit Neue Algorithmen und bessere Sensoren bringen Hightech-Medizin ins Wohnzimmer

Künstliche Intelligenz und technische Innovation sollen den Gesundheitsmarkt revolutionieren. Großkonzerne und Start-ups sorgen für Dynamik – und Streitpotenzial.

Start-ups wie AliveCor, Rockley Photonics oder Biofourmis wollen hochwertige medizinische Diagnostik auf Distanz ermöglichen. (Foto: Getty Images) Videosprechstunden

San Francisco Ein auf der Brust eines Patienten platziertes Smartphone soll künftig die Herzfunktion messen können. Ermöglichen sollen das bessere Mikrofone in neuen Geräten gepaart mit trainierten Algorithmen, kündigte Karen DeSalvo, Chief Health Officer bei Google an. In einem weiteren Projekt arbeitet der Digitalkonzern daran, Smartphone-Aufnahmen von Augen zu nutzen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen.

In der US-Technologieszene ist ein Wettbewerb um den Gesundheitsmarkt entstanden. Etliche Start-ups und etablierte Konzerne entwickeln derzeit konkrete Health-Tech-Anwendungen. Das Ziel: Hochwertige Diagnostik soll künftig dank sensibler Sensoren und besserer Computersysteme zu Hause möglich sein.

